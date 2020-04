"Korona yüzünden tüm düzenimiz alt üst oldu", "Biz uyuyoruz, çocuk elinde tablet, 'Siz yatın. Benim daha uykum gelmedi' diyor. Sabaha kadar uyumuyor bazen" "Sabah ben çıkarken uyuyordu. Öğleden sonra ancak uyanıyor", "Kitap okutamıyorum", "Enstrüman çaldıramıyorum", "Ödev yaptıramıyorum", "Bu çocuğun huyu değişti. Hep sinirli, hep huysuz, hep canı sıkkın"...

Çocuklu ailelerde ortak dertler bunlar bugünlerde. Sağlığımıza bin şükür elbette. Ama günlük rutini bozulan çocukların da, anne babaların da giderek daha çok zorlandığı bir gerçek...



FIRSAT VER, TEŞVİK ET...

İzmir Özel Çamlaraltı Koleji Rehberlik Birimi uzmanları, tam da bu sürecin atlatılması için önemli ipuçları veriyor. Evde Kal uygulamasının, tatil veya düzensizlik olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, her çocuğun alıştığı günlük rutinleri olan gündelik işler ve ödev gibi sorumlulukların devam etmesinin önemli olduğunu vurguluyor:

"Çocuğunuzla birlikte onun yaşına, evinizin düzenine, alışkanlıklarınıza, olanaklarınıza uygun olarak yapabileceğiniz birçok şeyin olduğunu bilmelisiniz. Öncelikli olarak çocuğun isteklerini de içeren, gerçekçi bir plan hazırlamak herkesi rahatlatacaktır. Planlı olmak böyle dönemlerde yaşama bağlanma ve güven duyma yönünden önemlidir.

Program yaparken küçük çocukların hemen hemen hiç kendi başlarına kalamayacaklarını, onları devamlı izlememiz, eşlik etmemiz gerektiğini unutmayalım. Büyük çocukların da kendi başlarına olma, bağımsız davranma isteklerine de fırsat vermeye hatta teşvik etmeye özen gösterelim."



PLANLAMA ÖNEMLİ

Bu süreçte planlama yapmanın herkes için önemli bir rahatlık sağlayacağını ifade eden uzmanlar, "Mutlaka spor, jimnastik, yoga, dans gibi hareketli etkinlikleri, çocuğun yaş ve seviyesine uygun ders vs çalışmaları, resim, müzik, sanal ortamlardaki çeşitli geziler, seyahat, müze gezme, belgeseller vb. programları, film izleme, oyun oynama gibi çeşitli etkinlikleri içermelidir. Bunun yanı sıra yemek hazırlama, yemek yeme, banyo yapma, yatak toplama gibi temel gereksinimleri de içermelidir. Ayrıca çocuğun canının istediğini yapacağı bir boş zamanın eklenmesi uygun olacaktır. Bu programı herkesin görebileceği bir yere asabilirsiniz" diyor.

ANAHTAR KELİMELER: EĞLENCE VE COŞKU

Uzmanların bir başka tavsiyesi de günlük işlerimize çocukları da dahil etmemiz... Bu durum hem sorumluluk duygularını geliştirmeye hem de aramızdaki iletişimi güçlendirmeye yardımcı oluyor. Ve önemli bir hatırlatma: Burada çocuğunuzla ne yaptığınız değil de nasıl yaptığınız çok önemli. Keyifle, eğlenerek, coşkuyla, mutlu zaman geçiriyorsanız bu yeterli olacaktır.

YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN İYİ BİR FIRSAT

Korona günleri bilim, kültür ve sanat adına çok iyi fırsatları da beraberinde getirdi tüm dünyada. Ünlü müzelerde ya da seyahat noktalarında sanal turlar, dünyaca ünlü tiyatro ve opera eserleri, filmler, kitaplar... Resim, müzik veya yemek öğreten bloglar... Her zaman çok isteyip de vaktiniz olmadığı için hayatınıza dahil edemediğimiz ne varsa öğrenmek, keşfetmek, keyfini çıkarmak için belki tam da sırasıdır.