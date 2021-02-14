Dersler, okul, ödev... Çocuk kadar biz veliler için de yük.

Şanslı gruptansanız, çocuk kendiliğinden ilerliyor eğitim hayatında.

Mesela ben o 'kendiliğinden ilerleyen' çocuklardandım. Annem "Okul hayatı boyunca tek bir gün 'ders çalış' demedim" derdi benim için.

Bir de "iktir kaktır" ilerleyenler var.

Onları sürekli motive etmek şart.

İpin ucunu azıcık gevşettiğiniz anda kopuyorlar sınıftan. Başarı da düşüyor haliyle. Sonra yetiş yetişebilirsen...

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Çağlar, biz anne babalar için konuya çok farklı yerden bir bakış açısı sunuyor: "Başarısız çocuklar kolaylıkla 'ilgisiz', 'isteksiz' ya da 'tembel' olarak damgalanıyor. Oysa akılda tutulması gereken en önemli şey şudur; bir çocuğun isteksiz, ilgisiz ya da tembel olması; bir neden değil sonuçtur.

Altta yatan çeşitli biyolojik, ruhsal ya da sosyal sorunlar nedeni ile art arda başarısızlıkla karşılaşan çocuklarda derslere ve ev ödevlerine karşı ilgisizlik ve isteksizlik başlar." Dr. Emin Çağlar, çocukta ders başarısını etkileyen 6 yaygın nedeni şöyle sıralıyor.

● Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

● Özgül öğrenme bozukluğu

● Otizm

● Zihinsel yetersizlik

● Okul olgunluğu

● Aile veya okuldaki olumsuz yaklaşımlar

DEHB'NİN TEDAVİSİ İLAÇ

Kısaca DEHB olarak adlandırılan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun birçok çocukta görüldüğüne işaret eden Dr. Çağlar, bu çocukların gerek okulda gerekse evde çok fazla uyarı aldıkları için duygusal olarak da yıprandıklarını söylüyor. Çağlar, "DEHB tedavi edilmezse; ileriki yaşlarda kaygı bozukluğu, davranış bozuklukları, depresyon, madde kullanım bozukluğu gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabilir" diyor.



ZİHİNSEL YETERSİZLİK

Zihinsel yetersizliğin de ders başarısını etkilediğini ifade eden Dr. Emin Çağlar, "Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik, çocuk okula başladığında fark edilir. Öğrenmede zorluk ve yavaşlık vardır. Otizm tanısı olan çocukta da öğrenme ve iletişim kurmayla ilgili zorluklar olur. Özgül öğrenme bozukluğunun harfleri ters eksik yazma, sağını solunu çok fazla karıştırma gibi karakteristik belirtileri vardır. Tüm bunlar sadece çocuk psikiyatri doktoru tarafından anlaşılabilir. Bu tanılar varsa okul saatleri dışında özel eğitim gerekir" ifadelerini kullanıyor.



OKUL VE AİLE ORTAMI

Aile ve okul ortamının da ders başarısını etkilediğini belirten Dr. Çağlar, "Ebeveynlerin olumsuz model olması, hastalanması, baskıcı tutumları, huzursuz ev ortamı, gerçekçi olmayan beklentiler, çocuğa sınır koyamama, uygun çalışma ortamının sağlanamaması başarıyı etkileyen faktörler. Okul fobisi, akran zorbalığı, aşırı çekingenlik, ergenlik döneminde yaşanan duygusal ilişkiler sonrası yaşanan sorunlar da duygusal olarak çocuğu etkiler, kaygı oluşturabilir ve ders başarısızlığına neden olur" diyor.



AİLELERE 13 ÖNERİ

1. Yaşına uygun görevler vererek sorumluluk duygusunu artırın.

2. Ona olduğundan küçükmüş gibi davranmayın.

3. Onunla vakit geçirin, kendisini ifade etmesini sağlayın.

4. Okul başarısını belli aralarla değerlendirin.

5. Ona her zaman cesaret verin, destekleyin.

6. Tatillerinde yeterince dinlenmesini sağlayın.

7. Öğretmeninin önerilerini dikkate alın.

8. Aile içinde huzur ve sevgi ortamı sağlayın.

9. Dersleri konusunda anne-baba birlikte destek olun.

10. Dikkat konusunda eksikliği olup olmadığını kontrol edin.

11. Kapasitesinden daha fazlasını beklemeyin.

12. Yaşıtları ve başkaları ile kıyaslamayın.

13. Sportif faaliyetler ile dinlenmesini sağlayın, okul içi sosyal etkinliklerde onu cesaretlendirin.