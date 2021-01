Uzadıkça uzadı süreç. Sanki kapalı, ıssız, sessiz mekanlarda bedenlerimiz kadar ruhumuz da tıkılı kaldı.

Sıkıldık, hem de çok. Herkeste bir yönsüzlük, mutsuzluk, can sıkıntısı, dikkatini toplayamama hali. Uyku ve yeme düzeni desen, uzun süredir kaçık...

Deniz'e "En geç 1'de yataklarımızda olacağız. Anlaştık mı?" dedikten sonra fark ettim halimizin berbatlığını. Tam da annemin "Akşam yatmak bilmez,

sabah kalkmak bilmez" dediği tayfadan olmuşuz fark etmeden.



KAFAMIN İÇİNDEKİ GÜRÜLTÜ

Güne bu kadar geç başlayınca da iş güç, yemek, ders, spor, temizlik, kişisel bakım, ödev, İngilizce, resim, müzik, sosyal medya, alışveriş, ödemeler, film, kitap... Hangisine nasıl yetişeceğini şaşırıyor insan. Bugün öğleden sonra yarım saat gözlerimi kapatayım dedim, kafamın içindeki gürültüden uyuyamadım iyi mi?

Acilen durup sakinleşmemiz lazım.

Sonra da esaslı bir plan program...



DİKKATİ DAĞILANLAR 'Bİ MUTFAĞA' GELEBİLİR Mİ?

"Brokoliler olmadı mı daha anneeee?" diye odasından seslenen Deniz'i mutfağa çağırdım dün. "Hadi" dedim, "Şu sarımsakları bir güzel döv!" Birkaç iş daha verdim sonra. Hem çalıştık hem eğlendik bir süre. Sebze doğramanın, tablette video izlemekten daha zevkli olduğunu söylemez mi! Dikkatini toplamakta her zaman biraz zorlanan bir çocuk oldu Deniz. Ev işlerinde her geçen gün dozunu yavaşça artırarak verdiğim sorumlulukların, bu anlamda faydalı olduğunu görmek sevindirici.

Son günlerdeki dağılmışlığımızın ve bugün yaşadıklarımızın üzerine, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Talay tarafından gönderilen basın bülteni ilaç gibi geldi doğrusu.

Dikkatini toplamakta zaman zaman sıkıntı yaşayan bizler ve çocuklarımız için faydalı olabileceğini düşündüğüm önerileri mutlaka uygulayacağım.

Çocukta dikkat dağınıklığını önlemek için: ● Tablet, telefon, bilgisayar gibi elektronik eşyalar ile geçirilen zaman sınırlandırılmalıdır. ● Yaptığı herhangi bir işi bitirmesi ve sonunu getirmesi için yüreklendirilmelidir. ● Dikkatini canlı tutacak aktiviteler yaptırılmalıdır.

● Sağlıklı ve dengeli beslendiğinden emin olunmalıdır. ● Düzenli uyku alışkanlığı edindirilmelidir. ● Spor veya fiziksel aktivitelere yönlendirilmelidir.



BUNLARI DİKKATE ALIN:

● Ayrıntıları fark edemiyor, ödevlerinde ve yaptığı etkinliklerde basit hatalar yapıyorsa, ● Çocukla iletişim halindeyken sizi dinlemekte güçlük çekiyorsa, ● Art arda verilen basit işleri yapmakta güçlük çekiyorsa, ● Zihnini yoracak işlemler yapmaktan kaçınıyorsa, ● Eşyalarını düzenli olarak kaybediyorsa, ● Unutkanlıkları fazlalaşmışsa, ● Yapması gereken işe başlamakta zorlanıyorsa, ● Çok çabuk sıkılıyor ve başladığı işi yarım bırakıyorsa, dikkat eksikliğinden söz edilebilir.



SAHNEYİ BOŞVER KULİSE BAK!

Dikkatini toplamakta zorlanmayan insan yok denecek kadar az günümüzde. Ama aynı zamanda Dikkat Dağınıklığı ve/ veya Hiperaktivite, tedavi gerektiren bir durum. Dr. Mehmet Ali Talay, çocuğun psikolojisi, davranışları ve nedenlerinin iyice araştırılması ve sorunun asıl sebebinin tespit edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bütün bu veriler ışığında çocuk için en uygun tedavi yönteminin bulunacağını söylüyor. Bu noktada canım abim, Psikiyatri Uzmanı Dr. Hüsnü Uçar'ın her zaman altını çize çize söylediği bir söz geliyor aklıma. Bir kişinin, sözgelimi çocuğumuzun bir davranışını değerlendirip yorumlarken, o davranışın "sahnede görünen" olduğunu söyler ve ekler: "Sahnedekini gördük, anladık, tamam... Peki ama kuliste neler oluyor?" Yani diyor ki: Kulisi çözen, sorunu da çözer!