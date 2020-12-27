Oysa ne güzel başlamıştık...

Umutlarımızı tazelemiş, yepyeni hedefler belirlemiş, en iyi dileklerimizi sunmuştuk birbirimize.

2020'yi sevinçle kucaklamıştık ki...

Yaşattıklarının ağırlığının altında ezildik resmen. 2021 önümüzde koskoca bir muamma. Umalım ki, her şey herkes için daha iyiye gitsin.

Yılın son yazısında, hepimize biraz umut iyi gelecek bence.

Çünkü umudu diri tutarak, tüm zorluklara rağmen kendi "en iyi"mize sahip olmak mümkün. Belki biraz sorumlulukları azaltmamız gerekecek ama değmez mi? Hayatımızın merkezine azıcık yaklaşsak, binbir sorumluluk arasında boğuluyorken kaybettiğimiz kendimizi bulsak? Hem kendimiz hem sevdiklerimiz için dünya daha iyi bir yer olmaz mı?

Sağlık, zenginlik, aşk, mutluluk...

Kişisel Gelişim Eğitmeni Sevgi Keleş, bu güzellikleri gerçekten yaşayacak olan kişilerin; kendini bunlara en çok hazırlayanlar olacağını söylüyor. Ve bakın bunun için neler öneriyor:



YENİ HAYATIN KAPILARI

Önceki yıllardan farklı sonuçlar elde edebilmek için, bu yeni yılda daha önce yapılanlardan farklı alışkanlıklar geliştirilmeli. Yeni bir düşünce oluşturarak yeni bir hayatın kapıları aralanabilir. Bunun için imgeleme tekniği etkilidir. İnsan zihni kendini hazır hissettiği, gerçekmiş gibi olduğunu hissettiği şeyi kendine doğru çeker. Bu durum olumlu konular için de olumsuz konular için de geçerlidir. Örneğin; olumsuz bir durum olacağına dair yoğun kaygı ve korku ile imgelenirse ve bu sanki o an olmuş gibi hissedilirse bir süre sonra bu durumun gerçekten deneyimlenme olasılığı yüksektir. Aynı durum olumlu konular için de geçerlidir. Arzu edilen zenginlik imgelendiğinde, bu durumun o an gerçekleşmiş gibi keyif, ihtişam duygusu hissediliyor ve bu pozitif enerji alınıyorsa, bir süre de devam ediyorsa yaşamda bolluk konusunda pozitif yeni durumlar deneyimlenebilir. Düşüncelere verilen enerji ve zihinsel olarak yoğunlaşılan konular hayatta çoğalır. Yaşamda pozitif durumları çoğaltmak için, her negatif düşünce akla geldiğinde oradaki enerjiye kapılmak yerine pozitif imgeleme yapılarak zihnin güzelliklere odaklanması sağlanmalı.



İMGELEME YAPIN

Yeni yılda nasıl bir kişi olmak isteniyorsa veya nasıl bir hayat yaşanmak isteniyorsa, olmuşcasına zihinde canlandırılmalı. Çok sağlıklı olunduğu, sahip olmak istenen zenginlikler, doyum veren nitelikli ilişkiler adeta gerçekmiş gibi düşünülmeli ve gerçek olduğunda hissedilen duygular, öncesinde hissedilmeli. İmgeleme yapılırken güzel enerjilere odaklanılmalı.

Zenginliğin ihtişamı; ilişkide aranan sevilme, beğenilme duygusu; sağlık ve zindelik hissi gerçekmişcesine yaşanmalı.Zihin arzulanan şeyleri kabul edip, beden üzerinde pozitif duygular oluşturdukça bu istenen şeylerin gerçekleşmesi için iş birliği yapacaktır.



GEREKSİZLERLE VEDALAŞ

Evlerde, ofislerde ve yaşamlarda kişilerin faydasına hizmet etmeyen, kullanılmayan eşyalar ile vedalaşılmalı. Gereksiz yer kaplayan eşyalardan sonra kişilerin hayatına zarar veren, negatif hissettiren, kişileri üzen, yoran insanlar ve sosyal ilişkiler değerlendirilmeli. İletişim sınırları buna göre yeniden belirlenmeli. Yeni yılda kendinize, size zarar veren eşya ve ilişkilerden uzaklaşarak güzel bir hediye verebilirsiniz.



ŞÜKRET, ÇOĞALSIN...

Günlük hayatın içinden her gün örneğin üç tane şükredilecek konu bulmak ve buna içtenlikle teşekkür etmek (sağlıklı alınan nefes, yenilen yemek gibi) hayatı daha olumlu hale getirecek ve sahip olunan güzellikler onurlandırıldıkça çoğalacaktır.