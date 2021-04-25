Bizim kız dikkatini bir türlü toparlayamıyor.

-Aman canıım. Bu devirde dikkati dağınık olmayan çocuk var mı ki.

Hepsi aynı. tablet kuşağı bunlar!

-Bizim oğlan da çok hareketli. Hiperaktif olabilir diyorlar. Koltukta zıplamayı geçtim, tavanda yürüyecek neredeyse!

-Zeki çocuk hareketli olur. Abartma!

Belirtiler gün gibi ortadayken, eş, dost, akraba hep bir moral verme yarışına girer.

Uzman dışında herkese sorulur bizde!

Sonrası bozulan aile içi ilişkiler, ders başarısının düşmesi, akranlarla çatışmalar...

Sonuçta çocuk mutsuz, aile çaresiz...

Sorun iyice büyür ve uzmana da (Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı) bir sorunlar yumağı halinde gitmek kaçınılmaz olur.

Artık psikiyatristlerin "deli doktoru" olmadığını, çocukların da "gerekli görüldüğü takdirde" ilaç kullanması gerektiğini tekrar tekrar konuşmayalım ama artık değil mi!

Gelelim belirtilere:

* Okulda ve evde derse odaklanamamak ve çok fazla dikkat hataları yapmak * Görev sırasında çok çabuk sıkılmak * Ödev yapmayı sevmemek * Sık sık eşya kaybetmek * Gün içerisinde yapacaklarını unutmak * Konuşulanı dinlememek

ZAMANLAMA BECERİSİ

Bir diğer önemli nokta da çocuğun zamanlama becerisi. Zamanlama ile ilgili sıkıntı yaşayan çocuklarda ödev yetiştirememe, okula hazırlanma sürecinin yavaş olması ve genel bir yavaşlık hali söz konusu.



AŞIRI DİKKAT YANILTMASIN

Dikkat eksikliği olan çocuklarda, sevdikleri alanlara yönelik aşırı dikkat durumu da gözlenebilir. Örneğin saatlerce ekranda oyun oynayabilirler. Bu sizi yanıltmasın.



HAREKETLİ VE DÜRTÜSEL

Dikkat eksikliği olan çocukların büyük kısmında hiperaktivite ve dürtüsellik de var. Hiperaktif çocuklar, kıpır kıpır olma, eli-ayağı sürekli oynama, oda içinde zıplama-atlama-gezinme, sınıfta gezinme, çok konuşma gibi belirtiler gösteriyor. Dürtüsellik ise bireyin davranışlarını kontrol edememesi durumu.

Acelecilik, sabırsızlık, sırasını bekleyememe, söz kesme, düşünmeden konuşma gibi davranışlar dürtüsellik belirtileri.



Peki ne yapmalı?

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Leyla Ezgi Tüğen, "Aileler çocukta bu belirtileri kendileri fark ederse ya da öğretmenleri tarafından bahsedilirse ilk olarak bir uzmana başvurmalı. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı aileden bilgi alır, çocukla görüşür. Belirtilerin şiddetini saptamak ve tedavi takibi için öğretmen, aile bildirim formları ve bazı testler kullanır" diyor. Tedavide ise çocuğun ihtiyacına göre ilaç ve/veya çocuk-aile ve okulla yürütülen davranışsal destekler kullanılıyor.

Bu alanda korunup desteklenen çocuk, dikkatini artırıp hayata daha sağlam tutunuyor. Diğerleri ise zamanla 'tembel' 'yaramaz', 'problemli' diye etiketlenip, harcanıp gidiyor ne yazık ki...