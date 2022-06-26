Sevgi dili her kapıyı açan sihirli bir anahtar

Ben öyle romantik biri değilim.

Tersine, son derece gerçekçiyimdir.

Bu yüzden de, şu dünyada en çok sevgiye önem veririm.

Sevgisiz pişen yemeğin lezzeti, sevgisiz yapılan işin anlamı olmaz çünkü.

Sevgi her şeyin çekirdeği, özü. Sevgiye önem vermek, yaşamın odağına oturtmak kimilerine göre zayıflık.

Dikkat edin, bu 'kimileri' kendini bile sevemeyen tipler. Oysa sevgi, gücün ta kendisi. Korku ve sevginin aynı yerde barınamayacağını, yalnızca gücünü sevgiden alanlar bilir. O yüzden karşınızdakini şımartmaktan, zayıf görünmekten, kendinizi kaptırmaktan, karizmayı çizdirmekten! korkmayın, sevin. Peki ama nasıl?

Bir bilene sordum ve Uzman Klinik Psikolog Pırıl Bilger, sevgi dilini nasıl kullanmamız gerektiğini her zamanki nefis üslubuyla şöyle anlattı:

İnsanoğlu anne rahmine düştüğü andan itibaren "sevgiyi" hissetmeye başlar. Sevgi; dünya üzerindeki en güçlü, en iyileştirici ve en güven verici evrensel dildir. Sadece insana özgü olmayan sevgi, doğada da kendini fazlasıyla gösterir. Örneğin; küçücük bir yavru kedi veya köpek, sevgi gördüğünde kendini güvende hissetmeye başlar. Bir çiçeğe su verirken sevgi dilini kullandığımızda çiçeğin köklerinin toprağa daha güçlü bir şekilde bağlandığını biliyor muydunuz?

Çünkü sevgi dünyadaki tüm canlıları birbirine bağlayan ortak dildir.



HUZUR VEREN BIR ARAÇ

O halde sevginin dilini kullanmaya gelelim. "Sevginin dili mi olurmuş?" diyenleri duyar gibiyim. Bizim toplumumuz sevgi dilini tam olarak nasıl kullanacağı konusunda zaman zaman kafa karışıklığı yaşıyor. Örneğin; bir anne ve baba çocuğuna karşı nasıl bir sevgi dili kullanmalı? Sevgi dili kullanılmazsa neler olur? Haydi, gelin bu konu hakkında biraz konuşalım. Sevgi dili, ebeveynlerin çocuklarına öğrettikleri bir iletişim aracıdır.

Ebeveynler de bu dili birbirlerine karşı kullandıklarında çocuklarına rol model olurlar. Öncelikle çocuğa sevgi dilini öğretirken duygularınızı da belli etmeli ve duyguları da çocuğa öğretmelisiniz. Duygular farkına varıldığında sevgiyi ifade edebilme becerisi daha kolaylaşır. Çocuğa karşı samimi ve doğal davranılması, içtenliği belli eden kelimeler kullanma, huzurlu hissettirme, duyguların olabildiğince aktarılması, dokunma, sarılma, öpme gibi minik dokunuşlar çocuğa sevginin dilini öğretir. Bebekler ve çocuklar kendilerine karşı iyi davranan ve onları seven insanları kolaylıkla anlayabilirler. Sevgi herkese olduğu gibi bebeklere ve çocuklara da huzur veren bir araçtır.



HER SEYIN ILACI

Peki, sevgi dilini kullanmazsak veya az kullanırsak neler olur?

Sevgi dilinin kullanılmaması, psikolojik problemlerin artmasına neden olur. Depresif bozukluklar, değersizlik hissi, özgüven eksikliği ve davranış problemleri görülebilir. Bu yüzden sevgi tüm canlılar için çok önemlidir. Sizler de sevgili ebeveynler çocuklarınıza doğayı, hayvanları ve insanları nasıl sevmeleri gerektiğini öğretirken, kendiniz de eşinize, dostunuza sevgi dilini kullanmayı unutmayın. Sevgi her şeyin ilacıdır.