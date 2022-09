‘BFF’ler de küsebilir!

O günlerde "Ölene kadar ayrılmayacağız" sanıyorduk ama bugün kaçımız ilkokul arkadaşları ile hala görüşüyor? Sisli bir perdenin ardından bakarken geçmişe, resimler gibi isimler de giderek bulanıklaşıyor...

Bizimkisi ilkokulda arkadaşlık, ortaokulda kan kardeşliği, lisede dostluktu.

Süzüle süzüle bugüne kalan çok kıymetli birkaç isim. Her buluşmada sımsıkı sarıldığın, hep bıraktığın yerden tekrar tekrar başladığın...

Şimdikiler "O benim BFF'im" diyor.

Yani, Best Friend Forever... E 'best friend' olunca her şey her an güllük gülistanlık mı oluyor? Elbette hayır.

Birlikte ne kadar çok eğlenirsen eğlen, ne kadar iyi anlaşırsan anlaş, ne çok ortak noktan olursa olsun neticede iki farklı bireysin. Fikir ayrılıkların da olacak, kavgaların da. Hatta küslüklerin de. Küçüksün ya, küstüğünde de "Ölene kadar küs kalacaksın" sanıyorsun.

Biraz da öyle olmadığını öğrene öğrene büyüyorsun zaten.

Naçizane tavsiyem; çok fazla kırıp dökmeden, kavganızı güzel güzel edin çocuklar. "Ben dik duracağım" derken, karşı tarafı ezmeyin. Acıtan sözcükleri bilin ama asla kullanmayın. Çünkü geriye dönüp baktığınızda, kavga sebebini hatırlamakta zorlanacaksınız.

O anı birlikte gülerek anarken, "Sahi biz niye kavga etmiştik" diyeceksiniz. Ama neyi unutmayacaksınız biliyor musunuz?

Kavga sırasında söylenen acı sözleri...

Onlar hiç unutulmuyor. Ve o sözler ne kadar ağırsa, telafisi o kadar güç oluyor.

Ezcümle; kopan bağlar bağlanıyor da, arada mutlaka bir düğüm kalıyor!



AYAGI RAHAT DEGİLSE KAFASI DA RAHAT OLMAZ!

Okul alışverişinin olmazsa olmazlarından biri de ayakkabı. Yaz boyunca terlik-sandalet rahatlığına alışan bizler bile ayakkabıya tekrar geçişte zorlanırken, çocuklar bu konuda daha özenli bir yaklaşımı hak ediyor.

Peki nelere dikkat etmeli? Podolog Deniz Yahcı, ayakları sıkmayan, yormayan ve rahat ayakkabılar tercih edilmesi gerektiğini belirtirken "Büyük numara alalım, seneye de giyer" ya da "Giydikçe açılır" gibi yanılgılara düşmemek gerektiği konusunda uyarıyor. Yahcı, "Ayakkabı tabanının kaymaması, esnek malzemeden yapılmış olması, ayağı tam kavraması, hava alması ve terletmemesi gerekir. Kilolu çocuklarda ise ayakkabı tabanı kalın ve kıvrılmayan özellikte olmalıdır" diyor ve ekliyor: "Hava almayan malzemeden yapılmış ayakkabılar, gün boyu çocuğunuzun ayak sağlığını tehdit eder." Çocuklarda en sık görülen ayak hastalıkları; içe basma, dışa basma ve düztabanlık. Bu sorunlar tedavi edilmezse ayak, ayak bileği, diz, kalça ve omurilikte ağrı görülebiliyor. Ve buraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum:

Tüm bu sorunlar çocukta hareket kısıtlığına, konsantrasyon bozukluğuna, dikkatin dağılmasına neden olabiliyor.

Rahatça koşup oynayamayan, dikkatini ağrıdan ayıramayan çocuğun okuldaki sosyal ilişkileri, hatta ve hatta öğrenme süreci olumsuz etkilenebiliyor. Bu yüzden ayakkabıda doğru seçim yapmak şart.