Burnum tıkalı tadım kaçık!

Çocukta tıkalı burun demek; iştahsızlık, uykusuzluk, huysuzluk hatta gelişim geriliği demek. Neden mi? Burnundan rahatça nefes alamayan çocuk, yemek yemek istemez, deliksiz bir uyku uyuyamaz, haliyle hem huysuz olur hem de gelişimi sekteye uğrar.



Yıllar önce bir doktor arkadaşım, konuya şu sözlerle dikkat çekmişti:



"Çocuğum iştahsız' diyen anne babalara 'Burnunuzu bir mandalla kapatıp bir kase çorba içmeyi deneyin lütfen' diyorum.

Çünkü çocuklarını ancak böyle bir deneyim sonucunda anlayabilirler..." Ayrıca, burun tıkalı ise ağızdan nefes alınır diye de düşünmemek gerek.

Çünkü burun solunumu, aynı zamanda iyi bir filtreleme ile mikropları vücuttan uzak tutuyor. Ağızdan alınan nefeste bu koruyucu mekanizma ortadan kalkıyor ve kişi hastalıklara açık hale geliyor.

Düşünün ki nefes yok, koku yok, tat yok... Bu konu Deniz doğduğunden beri önceliklerim arasında. Bu sayede birçok sağlık sorunu kapımızı hiç çalmadı.

Yazının geri kalanı bu konuda sorun yaşayanlar için. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, konu ile ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

Kaliteli uyku çocuklarda sağlıklı yaşam için vazgeçilmezdir. Tıkayıcı uyku apne hastalığında uyku sırasında tam veya kısmi hava yolu tıkanması sonucunda solunumun ani durması, uyku kalitesinin bozulması söz konusudur.



OKUL BAŞARISI DA DÜŞER

Çocuklarda uyku apnesi; büyüme gelişme geriliğinden sık üst solunum yolu enfeksiyonlarına, hiperaktiviteden okul başarısızlığına kadar pek çok soruna yol açar. Gün içerisinde hırçın davranışlar sergileyen çocuk tahammülsüz ve hiperaktif olur. Uyku apneli çocukta oksijen seviyesi düşerek yüz, çene ve ağızda yapısal bozukluklar ortaya çıkabilir. Gece büyüme hormonu daha az salgılanır, dolayısıyla kilo alımı ve boy uzaması durur.



Belirtileri: Eğer çocuğunuz uykuda horluyor, gece boyunca üstünü açarak aşırı terliyor, yatakta sürekli dönüyor ve bir kez dahi olsa nefesi duruyorsa uyku apnesinden şüphelenmeniz gerekir.

Özellikle şişman, alerjik ve büyük dili olan yüz gelişim kusurlu çocuklarda uyku apnesi daha sık görülse bile asıl neden hemen her zaman büyük bademcik ve geniz etidir. Yaygın burun polipleri de zaman zaman apne sebebi olabilir.



Tedavisi: Çocuğun şikayetleri bir üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben ortaya çıkmışsa ilaç tedavisi uygulanır.

Tedaviyle bu durum düzelmezse, geniz eti ve bademciklerin büyüklüğü ameliyat açısından değerlendirilir. Gerekli görülürse yapılan ameliyatın ardından çocukta yeniden iştah artar, büyüme ve gelişme düzene girer ve çocuk yeterli uyuduğu için okul başarısı artar.

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