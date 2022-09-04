‘Eyvah okullar açılıyor!’ diyen kaç kisiyiz?

Okullar açılacak diye telaşlanıp strese girmeyen var mı aramızda?

Bekar ve çocuksuzlar hariç, hayır! Kayıt yaptır, etüt ayarla, kursa yazdır, eksikleri tamamla derken şimdiden yorulduk ama daha bunun ödevi var, sınavı var, harçlığı var, gezisi var, var oğlu var... Yine de son tahlilde okul telaşı bizim en tatlı, en güzel dertlerimizden.

Stres kısmını da dert etmeyin, bu hafta doktor tavsiyesi ile geldim size. "Okullar başlamadan stresi yönetmeyi öğrenin" Dr. Ferit Şeyhzade, şunları söylüyor:

"12 Eylül'de yeni eğitim-öğretim yılı başlıyor. Uzun yaz tatilinin ardından disiplinli ortamlarına dönmeye hazırlanan çocuklar ve ebeveynler için stresli bir dönem. Okula başlayacak çocukların korkularını, streslerini, kaygılarını anlamak ve azaltmak ise mümkün. Uzun yaz tatili, çocuklar için büyük bir rahatlama dönemidir. Okul zamanı geldiğinde çocuklar, sosyal, eğitimsel ve duygusal açıdan strese girer. Bu süreçte çocukların kötü not alma, okula ayak uyduramama, tatili devam ettirme ısrarı, uyku, yemek ve ödev gibi kurallara adapte olamama gibi durumları oluşabilir. Bu adaptasyon sürecinde çocuğun durumu göz ardı edilmemeli ve stresin kaynağının bulunup ortadan kaldırılması önemlidir."

5 TEMEL ÖNERI

Dr. Ferit Şeyhzade, okula zihnen ve bedenen sağlıklı bir başlangıç için 5 temel önerisini şöyle sıralıyor:

1. Fiziksel faaliyetlere ağırlık verin Spor, açık havada etkinlik gibi çalışmalar çocukları sadece fiziksel olarak zinde tutmaz, ruhsal olarak da sağlıklı kılar. Çocukta oluşan enerjinin, hava ve koşullar sağlandıkça spor yoluyla harcanması faydalı olabilir. Çocukların haftada en az 3 gün fiziksel aktivitede bulunması çocuğun hem stresini azaltacak hem de düzenli ve sağlıklı uyku uyumasında ve sinir sisteminin düzenli çalışmasında faydalı olacaktır.

2. Şekerli gıdalardan uzak durun Şeker içerin gıdalar tüketildiğinde anlık enerji sağlansa da çocuklarda böyle gıdaların, beyindeki stres hormonlarını olumsuz yönde etkileyerek daha çabuk sinirlenmeyi ve stres altına girmesini tetiklediği kanıtlanmıştır. Çocuklara daha çok süt ürünü, yeşil sebze, kuru meyve ve kuru yemiş yedirmeye çalışın.

3. Mümkün olduğunca güneşten faydalanın Şartlar mümkün oldukça çocukların güneş ışını almasını sağlayın. Güneş ışınlarının rahatlatıcı etkisinden sonbahar ve kış aylarında da çocukların faydalanması gerekmektedir.

4. Düzenli ve kaliteli uyku stresi azaltır Özellikle ruhsal durum açısından çocukların düzenli bir uyku sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Gelişim çağındaki çocukların, okul başlamadan bir ya da iki hafta evvel okul saatinde uyumaları ve bu kuralların sürdürülmesi özellikle mühimdir.

5. Odalarının dağınıklığına son verileceğini anlatın Uzun yaz tatilinin son günlerinde çocuklarının odalarının düzenli ve toplu olması gerekir. Hem çalışma isteği yaratılması hem de sorumluluk almayı öğrenmesi açısından çocukların odalarını, kaç yaşında olursa olsun kendisinin toplaması ve düzenli tutmaları sağlanmalıdır.

AĞLAMA KRİZLERİ BİR SORUNUN İŞARETİ OLABİLİR

İŞLER her zaman güllük gülistanlık olmuyor tabii. Aldığımız bütün önlemlere ve bütün kişisel çabalarımıza rağmen çocuğumuzun tıbbi desteğe ihtiyacı olabilir. Peki bunu nasıl anlayacağız? Dr. Ferit Şeyhzade'nin konu hakkındaki önerisi şöyle: "Eğitim yılı başlamadan çocukta stres gözle görülür bir artışta ise, ağlama krizleri, kendini yetersiz görme, içe kapanma, iştahsızlık ve ilgi kaybı yaşıyorsa bir ruh sağlığı uzmanı ile görüşmekte fayda olabilir."