En sevdiğim beş harfli kelime!

Eğitim öğretim yılımızın ilk ara tatili başladı, hepimize hayırlı uğurlu olsun şimdiden. En sevdiğim 5 harfli kelime tatil desem, asla abartmış olmam.

Dilimize Arapça'dan geçen ve 'atl' kökünden türeyen tatil kelimesi, 'paydos' ve 'işi durdurma' gibi anlamlarının yanı sıra 'yoksun olma', 'başı boş bırakma', 'ihmal etme', 'hasara uğrama' gibi pek çok olumsuz anlama da geliyor.

Cumadan pazartesiye sayarsak, 9 günlük muazzam bir zaman dilimi var önümüzde. Biraz durup nefeslenmek. ara vermek şüphesiz hepimize iyi gelecek. Bu kısmı, kelimenin 'paydos' ve 'işi durdurma' anlamlarına gayet de uygun.

Uzun tutulan kahvaltı keyifleri, küçük gezintiler, ailecek izlenecek filmler, birlikte planlanan okuma saatleri, çaylı kahveli pencere önü sohbetleri hepimizin ihtiyacı.

Peki ya biz gündelik koşuşturmacalar çarkında debelenirken çocuk da tabletin, bilgisayarın ekranına yapışıp kalırsa, bu 9 günü böyle geçirirse ne olur? Tatil kelimesinin olumsuz anlamlarını hatırlayalım: 'yoksun olma', 'başı boş bırakma', 'ihmal etme', 'hasara uğrama'...

Birbirine tamamen zıt bu iki durum arasındaki farkı belirleyen iki temel unsur var:

1. Farkındalık 2. Zaman yönetimi Hepimizin hayatında sorumluluklar, zorunluluklar mevcut ve imkanlar sınırlı.

Ve hepimizin önünde her gün 24 saatlik yeni bir pencere açılıyor. Yeni diyor ki zaman: İster planlı programlı hareket et ve beni yönet, ister suyun sürüklediği bir yaprak gibi ol; ben her durumda geçip gideceğim...

BÜYÜKLERE KÜÇÜKLERE POMODORO TEKNİGİ

Her ne kadar adı tatil de olsa, biraz da derslere vakit ayırmalı bu süreçte. Yıpranmadan, yıpratmadan. Zamanı iyi kullanarak.

Mesela 'Pomodoro tekniği' ders çalışırken zamanı verimli kullanmak isteyenler için oldukça cazip görünüyor.

Çocuklara mutlaka öğretmeli. Ama bizler de gözümüzde büyüdükçe büyüyen 'yapılması gerekli işler' listesi için uygulayabilir, olumlu sonuçlarını da hemen görebiliriz. Pomodoro tekniği için ihtiyacımız olan tek şey bir alarm kurmak. 25 dakika sonrasına alarmı kurup çalışmaya başlıyoruz ve 25 dakikanın sona ermesiyle 5 dakikalık kısa bir mola veriyoruz. Toplamda harcanan bu 30 dakikalık zaman dilimine '1 pomodoro' deniliyor. İşin yoğunluğuna göre arka arkaya 4 pomodoro yapılabiliyor. Her 4 pomodoro sonrasında ise 20-30 dakikalık daha uzun bir mola verilmesi öneriliyor. Sayı ve tekrar size kalmış, bol şans!