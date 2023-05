Çocukluğumuzun Anneler Günü...

Bugün Anneler Günü. Düşünüyorum da, çocuk harçlıklarımızın ulaşabildiği bütçelerle aldığımız o 'uyduruk' hediyelere annemizin dünyalar kadar sevineceğini sandığımız yıllarda kaldı işin bütün büyüsü...

Avucumuzun teriyle ıslattığımız kır çiçeklerini, yüzümüzde kocaman bir gülümseme ile kolumuzu en yukarılara doğru uzatarak sunduğumuz yıllarda...

"Benim için en değerli hediye sizlersiniz" cümlesinin anlamını asla anlamadığımız...

Herkesin bir annesi, her annenin bir evladı olduğunu sandığımız o yıllar...

Zaman güneşimize gölge, sevincimize keder, kahkahamıza gözyaşı ekledi biraz.

İşte böyle "keşke" ve "iyi ki"lerle dolu karmakarışık bir yerden kutluyorum Anneler Günü'nüzü. Sarılanınız, öpeniniz, kutlayanınız çok olsun...



KASLAR GEVŞESİN KAYGILAR GİTSİN!

Geçen haftanın yazı konusu kaygılarımızdı. Hani çocuk sahibi olmamızla birlikte hayatımızda daha gözle görülür elle tutular hale gelen kaygılarımız... Bilimin 'anksiyete' dediği, zaman zaman bizi tüketen kaygılarımız...

Demiştik ki, "Aslında kaygı hissi, dozunda olması halinde bizi başarıya götüren anahtar. Örneğin gireceğin sınavla ilgili bir parça kaygı duymak, çalışmak için de motive edici güçtür aynı zamanda. Hiç kimse elini kolunu sallaya sallaya, hiçbir çaba göstermeden girdiği sınavda 10 tam puan alamaz değil mi? Ama bu kaygı bir noktadan sonra, çok çalıştığınız sınavda bildiğiniz her şeyi unutmanıza da neden olabiliyor. Yani; azı karar, çoğu zarar." Ve Klinik Psikolog Emre Gökçeoğlu'nun önerilerini sıralamıştık. Bugün geçen haftadan duyurduğumuz gibi kaygılarınızdan kurtularak çocuklarınızla daha sağlıklı/sakin/ ilişkiler geliştirmenize yardımcı olacak iki harika teknik ve uygulaması ile devam ediyoruz.



ÖNCE KASLAR RAHATLASIN

Psikolog Gökçeoğlu'nun vücudu rahatlatıp ruhu kaygıdan kurtaracak önerilerinden biri de kaş gevşetme egzersizi.

Gökçeoğlu, "Kaygı bozukluğu, stres olumsuz düşüncelerden arınmanın yollarından biri de ruh-beden birlikteliğidir.

Bedenimizi aktif kıldığımız sürece, hislerimiz de pozitif yönde şekillenecektir.

Bu noktada, yapabileceğiniz egzersizlerden biri, aşamalı kas gevşetme egzersizi olarak da bilinen Progresif Kas Gevşetme egzersizidir" diyor. Bu egzersiz tekniğinde, vücudunuzda bulunan her bir kas grubunun gerginliği iyice hissedene kadar germeniz ve serbest bırakmanız gerekir. Bu germe çalışması için ideal süre 5 saniyedir. Ayaklarınızdan başlayıp, üst bacak mide göğüs omuz kollar eller yüz ve en son tüm vücut olarak ilerleyebilirsiniz. Germe ve serbest bırakma işlemini her kas için 3 kez art arda tekrar etmeniz gerekir.



HAYDİ TOPRAKLANALIM!

"Topraklama tekniği, aşırı kaygılı anlarda yardımcı olabilir" diyen Psikolog Emre Gökçeoğlu, şunları söylüyor: "Bazen, gerçekten de kontrolü kaybediyor gibi hissedebilirsiniz. 'Grounding' olarak da bilinen topraklama adlı teknikten; kaygıyı derinden hissettiğiniz anlarda yararlanabilirsiniz. Topraklama tekniğinin ilk adımı, derin bir şekilde nefes alıp vermektir. Bunu yaparken, etrafınıza bakın ve rahatsızlık uyandırmayacak beş objenin adını zihninizde tekrarlayın. Bittiğinde, sakince nefes alıp vermeye devam edin. Bu kez, yine sizde kaygı uyandırmayacak 5 sesi zihninizden geçirin. Son olarak nasıl hissettiğinize dikkat etmeye çalışın. Bu zihinsel imgelemler size nasıl hissettirdi?

Tüm zihninizde ve bedeninizde neler olup bitti? Sırayla, zihninizden geçen düşünceleri yakalamaya ve anlamlandırmaya çalışın. Böylece düşüncel ve duygusal farkındalığınız artacaktır."

