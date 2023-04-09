Aile, sosyal çevre, internet, yakın arkadaşlar... Bir çocuğu örseleyip yaralayabilecek sözlü/ fiziksel/cinsel taciz ve hayatını tehlikeye atabilecek riskler çoğunlukla buralardan geliyor. Bazen en yakın arkadaşı ile birlikte çocuk aklıyla (!), önünü arkasını hiç düşünmeden "Hadi" diyerek en olmadık işlere kalkışabiliyor.

Ebeveynin yakın ilgisi, sırası geldikçe verilen hayat dersleri, nasihatler hep bir yere kadar.

En önemlisi; çocuğun ne yaşarsa yaşasın, başına ne gelirse gelsin bunu anne babasıyla paylaşabileceğini bilmesi.

"Kızmayacaksın ama" cümlesi benim için bu anlamda pazarlıkların en değerlisi. Çünkü arkasından hep gerçekler geliyor. Ve bu gerçekler çocuğu olası tehlikelerden koruyan en güçlü zırh!

Çünkü her türlü kötülük, 'söylenemeyen' gerçeğin veya 'mecbur kalınan' yalanın arkasına saklanıyor.

KIRMIZI KAYGI MAVİ İYİLESME

Çocuklar en önemli mesajlarını bazen de çizdikleri resimlerle, bu resimlerde kullandıkları renk ve sembollerle veriyor. Tabii ekran çağında çocuğu resim yapmaya ikna edebilirsek! Çocuk Gelişimi Uzmanı İlkcan Akman, "Çocuk resimlerindeki bazı semboller vardır ve bu semboller kullanım alanı, şekli ve rengine göre yorumlamada farklılık gösterse de anne ve babalara ipucu verebilir" diyor.

Akman, renklerin taşıdığı ifadeleri şöyle açıklıyor:

Kırmızı: Kaygı, duygu yoğunluğu, agresyon Sarı: İyileşme, iyilik hali Pembe: Mutluluk, rahat ve iyi hissetme Kahverengi: Ata/baba anlamına gelir, bağımlılık, babaya bağlı olma anlamındadır.

Mor: Üzüntü, depresif hissetme Mavi: İyileşme, öz denetim, içsel yolculuk, huzur ve sessizlik, iyileşme ve güven duygusu Turuncu: Duyarlılık ve memnuniyet duygusu Yeşil: Güvenlik hissine ihtiyaç duyma ve denge Koyu mavi: Anne baba çatışması Gri: Depresyon Siyah: Yas, zor bir dönem.

GÜNES: ANNE KEDİ: KARDES

Renklerin anlamlarını öğrendik.

Peki ya resimlerde kullanılan semboller? Bunların da her birinin ayrı anlamı var. Kültürden kültüre küçük değişimler gösterse de temelde ortak noktalar aynı.

Ay: Baba, Güneş: Anne, Kedi:

Kardeş, Yıldız: Travma, uzaklık, bulut söylenmemiş duygular, Kuş: Kaygı Merdiven: Travmanın habercisidir.

Yağmur: İletişim engeli, İki dağın arasındaki güneş: Ayrışamamışlık, bağımlı durum, Kaplan: Saldırganlık Fare: Korkaklığı anlatıyor.

TEK RENK KULLANIMI SIKINTILI

Elbette bu bilgileri bir bütün halinde en doğru şekilde yorumlayacak olan kişiler, bu alanın uzmanları. Anne babaların bu noktada daha çok uyarıcı olabilecek bazı noktalara dikkat kesilmesi gerekiyor. Peki nedir o noktalar?

İlkcan Akman, "Tek renk kullanımı şüphe uyandırıcıdır, duyguları ifade etmede zorluk olabilir. 8-10 renk kullanımı gibi çok renk kullanımı da duyguları kontrol edemediği anlamına gelebilir. 4-5 renk kullanımı normaldir" diyor, "Çocuğun çizdiği bir resimde asla tesadüfe yer yoktur" diyen Akman, "Eğer çocuğunuz olumsuz renk ve sembolleri sıklıkla kullanıyorsa, resmin hikayesi şüphe uyandırıcı ise bir uzmandan destek almayı ihmal etmemelisiniz" uyarısında bulunuyor.