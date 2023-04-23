Sanki her tarafta var bir dügün

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 103. yaşını kutluyoruz.Ezelden ebede bağımsız ve hür olma mücadelesi veren bir ecdadın torunları olarak, dünyanın tek çocuk bayramını kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk çocuklarıyla birlikte tüm dünya çocuklarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.Atatürk'ün bu kutlu günü tüm dünya çocuklarına armağan etmesinin ardındaki vizyon, bize bugün bile yol gösteriyor. "Köklerine sımsıkı tutunup değerlerini korurken dünyaya kendini kapatma, evrensel kültürle etkileşime de açık ol" diyor adeta. "Yurtta sulh dünyada sulh" derken, vatan toprağına göz diken düşmana da aman vermeyen bir miras bu. Sahip çıkmalı.Yazının başlığındaki sözlerin de yer aldığı 23 Nisan Marşı'nı bilmeyenimiz yoktur sanırım. Bu güzel eser için kime teşekkür borçluyuz diye kısa bir araştırma yaptım.Eserin söz ve bestesi Saip Egüz'e ait.22 Haziran 1920 yılında İzmir'in Bergama ilçesinde doğan Egüz, mandolinle başladığı müzik eğitimini Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü'nde sürdürmüş. 1976-1980 yıllarında TRT Müzik Dairesi Uzmanlığı görevini de üstlenirken, TRT Çocuk korolarının da temelini atmır ve gelişmesine öncülük etmiş çok değerli bir müzik insanı. 12 Mayıs 1981 yılında kaybettiğimiz Saip Egüz'ün Çocuk şarkıları, bestelediği piyano eşikli eserleri ve düzenlemeleri hala çeşitli korolar tarafindan seslendiriliyor.Uzmanlar hep söylüyor.Okuduğunu anlayan, okumaktan zevk alan çocuk hayata daha donanımlı hazırlanıyor.Bir defa ders başarısı artıyor. Kelime hazinesi geniş olduğu için hem yazılı hem de sözlü olarak kendini daha iyi ifade edebiliyor. Böylece iletişim kazalarına uğramıyor ya da diğerleri tarafından daha az yanlış anlaşılıyor.D&R Bu 23 Nisan için en sevilen çocuk kitaplarını şöyle listelemiş:Hachiko Ronaldo, Sahanın Yıldızları Dahi Messi Harry Potter ve Felsefe Taşı İçimdeki Melodi Benim Adım Neymar Küçük Prens Charlie'nin Çikolata Fabrikası İnsan Vücudu Tiyatrosu Toplar Kimin için Yuvarlanıyor Üç tane de ben ekleyeyim: Çocuk, Köstebek, Tilki ve At, Çocuk Kalbi ve Şeker Portakalı. Belki içlerinden biri güzel bir 23 Nisan hediyesi olabilir. Ya da henüz okuma fırsatı bulamadıysanız, içinizdeki çocuğa hediye etmek isteyebilirsiniz.Çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının ve de içimizdeki çocukların 23 Nisan'ı kutlu ve mutlu olsun!