KOÇ: Çevrenizde sizi her konuda destek verecek dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Mizacınızın zor yanlarını ortaya koymaktan çekinmiyor ve bu konuda biraz cesur davranıyorsunuz. Bugün, tartışma ortamlarından uzak kalmayı deneyin.

BOĞA: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün bir çok renkli olay sizi bekliyor. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz. Partnerinizle ortak ve eğlenceli ortamları paylaşmak isteyeceksiniz. Fakat geçici durumlar için, önemli sözler vermemelisiniz

İKİZLER: Finans konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı arttırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız. Ertelediğiniz işleri bir an önce tamamlamalı ve özel işlerinize de zaman ayırmalısınız. Sezgilerinizin gücünü yadsıyamayacağınız olumlu gelişmeler sizi bekliyor.

YENGEÇ: Yaşamınızla ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen, iç güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var. Bugün Balık'ta ilerleyen Merkür, ufkunuzu genişletirken, oto kontrol konusunda sizi uyarıyor. Sevdiklerinizin desteğinin önemli olduğunu biliyor ve partnerinizden ilgi bekliyorsunuz. Çevrenizle ortak bir sistem geliştirmelisiniz.

ASLAN: Çevrenizde sizi destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla bir çok organizasyon çalışmalar içinde olacaksınız. Yolculuklarla ilgili yapacağınız planlarınızı ertelemek isteyebilirsiniz. Enerjinizi ve gücünüzü ortaya koyacak büyük projelerin gündeme geleceğini bilmelisiniz. Hırslı yönlerinizi dengeli kullanırsanız, başarınız yükselecektir.

BAŞAK: Ay'ın bulunduğu konum sayesinde, düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz. Çevrenizle işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminizde artışlar gözleniyor. İşinizle ilgili bilgilerinizi pekiştirme konusunda seyahatleriniz olacaktır. Başarıyı kolaylaştırmak için her türlü donanıma sahipsiniz.

TERAZİ: İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. Özellikle bugün, iddialı ve ben merkezci davranmakla bir çok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Düşüncelerinizden ödün vermemekle, haklı olduğunuzu çevrenize ispat edeceksiniz. Sistemli yapınızı zorlayan kişilerden hoşlanmıyorsunuz. Bugün, randevularınıza geç kalmamalısınız.

AKREP: Aşk yaşantınızda yeniliklere ihtiyacınız var. Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi bir çok konuda şaşırtıyor. Bugün çocukları olanlar için olumlu ve hareketli bir gün. Ortak zevklerin paylaşılacağını hatırlatırız. Sosyal yönünüz ve aktiviteleriniz çoğalıyor..

YAY: Bugün, yaşan huzursuzlukları fazla abartmamalısınız. Sizin baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe, onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor. Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor ve kendinizi ifade ederken hata yapıyorsunuz. Evinizin dekoruyla ilgili değişiklikler gündeme gelecektir.

OĞLAK: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Verici ve paylaşımcı yönlerinizi olumlu bir şekilde yansıtabiliyorsunuz. Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz. İlginç bir gün.

KOVA: Ay Akrep burcunda ilerliyor ve tepe evinizde sizi etkiliyor. İdealleriniz ve hırslarınız ön planda olacak. Acele kararlar verebilir ve mesleğinizle ilgili hatalara düşebiliriniz. Bugün, dengeli düşünmeye ihtiyacınız var. Mesleki alanlarınızda başarınızı hızlandırmak ve gücünüzü ispat etme savaşı içindesiniz fakat biraz beklemeyi yeğlemelisiniz.

BALIK: Bugün, kendinizi enerjik fakat bir o kadar huzursuz hissedebilirsiniz. Arkadaaşlarınızla ortak fikirler üretecek ve kendinizi olumlu motive edecek çalışmalar yapacaksınız. Güçlü sezgilerinizin size destek verdiği ve çevrenizin düşüncelerini önceden kavramanıza yardımcı olmaktadır Bugün Merkür ilişki konularında size özgürlük veriyor.