KOÇ:

Yakın kan bağı olduğunuz kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz.

Bugün, sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak. Prestij sizin için çok önemli ve kendi istekleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz.



BOĞA:

Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ip uçları bulacak, çok eğleneceksiniz. Hayallerinizin sınırı yok ve sizin için imkansızlık saçma bir şey. Olumsuzlukların sizi etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe olayların üstesinden gelebileceksiniz.



İKİZLER:

Dostluk duyguların temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bugün, isteklerinizde artış var ve kişisel zevklerinizi karşı cinsle paylaşma konusunda cömert davranıyorsunuz.. İletişim konusunda istediğiniz performansı yakalayacaksınız.



YENGEÇ:

Bugün kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Ay burcunuzda ilerliyor. Kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz. İçsel güdülerinizi doğru kullanabileceğiniz bir gün. Düşüncelerinizde yapıcı davranırken, çevrenizdeki kişilerin düzenine müdahale etmek istemiyorsunuz.



ASLAN:

Bugün Ay'ın bulunduğu konum, evinizle ilgili düşüncelerin hakim olduğu olayların gündeme geleceğini gösteriyor. Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor, sizi anlamlı ve önemli hale getiriyor. Siz yine de tedbiri elden bırakmayarak, gelişmeler karşısında soğukkanlılığınızı koruyun.



BAŞAK:

Aşk konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak. Yakın dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememeli ve aranızdaki bağları daha da güçlendirmelisiniz.



TERAZİ:

Dış görünümünüzü sürekli disiplin altında tutmaya çalışmanız ve içsel patlamalarınızı kendi içinde izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesine meydan verebilir. Hoşunuza giden biriyle ilgili, kendi içinizde bir kişilik savaşı vermeyi bir kenara bıraksanız ve sizin yeteneklerinize ihtiyaç duyan işle ilgili çevrelere dönseniz, sizin yararınıza olacak.



AKREP:

Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. . Bazı ödemeleriniz için geç kalmak istemiyorsanız, fatura takiplerinizi sıkı yapmalısınız. Çalışma ve eğlence temponuzun yoğun oluşu yüzünden dinlenmeye çok az vakit ayırıyorsunuz.



YAY:

Sakin görünen gizli bir inatçılığınız var. Bugün, duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi, karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. . Bugün, güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemliliğini araştırmak istiyorsunuz. Düşüncelerinizden ödün vermek istememeniz nedeniyle bencillikle suçlanabilirsiniz. Enerjinizi olumlu kullanmalısınız.



OĞLAK:

İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor. Bugün sizin için gerekli olan şeyleri görmezlikten gelmeli ve olayların kendiliğinden oluşmasını beklemelisiniz.



KOVA:

Bugün, Ay'dan aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda daha yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. İlişkilerinizde küçük hataları bile sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz.. Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız. İlişkilerinizde aşırı bireysel olacağınız bir gün.



BALIK:

Bugün olaylara mantıklı bir yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız.. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. Siz iyimserliği elden bırakmayın.