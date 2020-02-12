KOÇ:

Üzerinize sorumluluk hissinin ağırlığı çökebilir. Bu duygunuzu bertaraf edebilmeniz de; onlara daha yakın ve ön plana onların isteklerini alacak şekilde davranmanıza bağlı. Emlak işleri ile ilgili değişimler de gündeminizde olabilir. Yeni bağlantılar peşinde koşturmanız sizi daha da motive ediyor.



BOĞA:

Ayni ortamda çalıştığınız kişilerin davranışları ile kendi yapabileceklerinizi sürekli karşılaştırmak sizi negatif etkiliyor. Çünkü, bazı davranışlarınızın doğallığı kayboluyor. Nedeni de; baz aldığınız ve referans noktası olarak belirlediğiniz diğer kişilik davranışları, sempatik olan gelişigüzel hareketlerinizi kısıyor Hırslı olduğunuz bir gündesiniz.



İKİZLER:

Maddi konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklikler, sizi bunaltabilir. Bugün, aktivitenizin yüksek olduğu bir gün. Uzun süredir yapmayı planladığınız değişimlere hazırsınız. Başak burcunda ilerleyen Ay'ı olumlu etkisini hissedecek ve çalışmalarınıza yeni bir hız vereceksiniz.



YENGEÇ:

Düşüncelerinizde sezgisel davranışlarınızın payı çok fazla büyük. Fikirlerinizi paylaşma konusunda farklı bir tutum izliyorsunuz. Çalışma yaşantınızla ilgili yeni durumlar söz konusu olacak. Görüşeceğiniz kişilerin, sizin için önemli bir performans sergileyeceğini biliyor ve yaşam rotanızı farklı bir yöne kaydırmak istiyorsunuz.



ASLAN:

Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Bugün partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışını ona bırakmalısınız. Maddi konularda korkusuzca davranmayı istemek en doğal hakkınız olabilir. Zaman gecikmeleri yaşayabilirsiniz.



BAŞAK:

Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli. Duygusal ilişkinizde ön sezilerinize güvenebilirsiniz. İnatçılığınızın olumlu yönlerini göreceksiniz.



TERAZİ:

Duygusal konularda bağımlı yaşamak motivasyon anlamında sizi rahatlatıyor. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir. Bugün, yaratıcılığınızı kullanacağınız alanları seçmelisiniz. Çevresel desteğin üzerinde hissedeceğiniz bir gün yaşayacaksınız. Enerjinizi olumlu bir şekilde kullanmalısınız.



AKREP:

Başlattığınız işleri tamamlama konusunda oldukça inatçı davranışlar sergileyeceksiniz. Üzerinize aldığınız sorumluluklar konusunda titiz bir tablo çizerken, yeni başlangıçlar için de, araştırmalar yapıyorsunuz. Küçük seyahatler için uygun bir gün olmasına rağmen, küçük aksilikler yüzünden ertelemek zorunda kalabilirsiniz.



YAY:

Bilinçaltınızın içgüdüsel olarak hareket etmesi yüzünden, bazı önleyemediğiniz hatalarınız gündeme gelebilir. Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde; yeniliğe açık olmanıza rağmen, çevrenizi istemeden yargılayabilirsiniz.



OĞLAK:

Bugün, düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Ay, bilinç altınızı karıştıracak. Bir süredir aklınıza gelmeyen bazı olaylar, yeniden kafanızda şekillenecektir. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. Sıra dışı fırsatlar için değerlendirmenizi doğru yapmalısınız.



KOVA:

Bugün Ay, iletişim konusunda ilginç olaylarla karşılaşabileceğinizi hatırlatıyor. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Sistemli yapınızı zorlasa da, yenilikler konusunda esnek davranmalısınız. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin. Yaşamı hızlı yakalamak zorundasınız.



BALIK:

Ay karşıt burcunuzda ilerlediği için, partnerinizle romantik ve duygusal bir gün sizi bekliyor. Enerji potansiyelinizi heyecanlarınız doğrultusunda kullanacaksınız. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi dinletmesini bileceksiniz. Güçlü iş birliği olduğunuz kişilerle aranızda uzaklıklar söz konusu ve onlarla iletişim sağlamak için, kısa yollar söz konusu olacak