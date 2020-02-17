KOÇ:

Çevrenizde ani gelişebilecek olaylara karşı hazırlıklı olmalısınız. Duygusal anlamda güzel dostluklar ve işbirlikleri gündeme gelecek. Bugün, uzaklara gitme gibi hislere kapılabilirsiniz. Düşüncelerinizde değişim oluyor ve bazen siz bile, bu değişime hayret ediyorsunuz. Geçmişte tepki verdiğiniz konulara, artık duyarsız olacaksınız.



BOĞA:

Büyük rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Bugün, engellere takılabilirsiniz. Yolda yürürken çok dikkatli olmalısınız. Kazalara müsaitsiniz.



İKİZLER:

Toplumsal enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve kendinizi yönlendirme konusunda oldukça başarılı davranıyor ve isteklerinizde ısrarcı davranıyorsunuz.



YENGEÇ:

Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz. Hissettiğiniz gibi yaşamak istemeniz en doğal hakkınız ve bu konuda kendinize baskı yapmamalısınız.



ASLAN:

Venüs, kombinasyon burcunuz Koç'ta ilerlemekte ve özgür düşünceler içinde hareket etmenize neden olmaktadır. Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün..



BAŞAK:

Bugün birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal problemler yaşamak istemiyorsanız, iş ilişkilerinize belli bir mesafe getirmek zorundasınız. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Yaratıcılığınız hız kazanıyor.



TERAZİ:

Venüs karşıt burcunuzda ilerliyor ve duygusal konulara eğiliminiz artıyor. Partnerinizle ilgili iletişim konusunda bazı problemler yaşayabilirsiniz. Ondan beklediğiniz bir takım özel davranış biçimleri var. Alınganlık göstermeniz için hiçbir neden yok. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz

AKREP:

Yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Bugün, derin konuşmalar içinde olacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz. Kendi içinizde çözmeniz gereken problemleri asgariye indirmeye çalışmalısınız.



YAY:

Ay burcunuzda ilerlerken, çevresel ilişkilerinizde olumlu bir rol oynuyor. Yaratıcı yönlerinizi kendi tarzınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman yakalıyorsunuz. Sanatsal olayların gündem kazanmasıyla yaşamınızı renkleniyor. Beklentilerinizle ilgili olumlu olaylar karşınıza çıkacak. İsteklerinizi kolay bir şekilde ortaya koyacaksınız.



OĞLAK:

Bugün, kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. Yaşama bakış açınız çok farklı ve derin duygular içindesiniz. Her zaman, maddi kaygılardan uzak yaşamayı yeğleyen bir yapınız olduğunu biliyorsunuz.. Kişisel olaylarınız adına yapacağınız yollardan karlı çıkacaksınız. Yaşam kalitenizi yükseltmek için başarılı adımlar atıyorsunuz.



KOVA:

Çekiciliğiniz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Koç'ta ilerleyen Venüs, sizi son derece ilginç kılarken, karşı cins üzerinde elektriğiniz çok yüksek. İsteklerinizde artış var. Hızlı hareket etmek istiyor ve duygularınızın götürdüğü yere gitmekten kendinizi alamıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişilerden olumlu bir şekilde etkileneceksiniz. Enerjinizi yüksek tutmalısınız.



BALIK:

Sistemli olduğunuz zaman, kendinizi daha rahat ve girişken hissediyorsunuz. Mars' ın açısı enerjinizi olumlu desteklemeye devam ediyor. Bugün, girişimci yönlerinizi dikkatli bir şekilde kullanmalı ve duygusal yanlarınızı ön plana çıkarmaktan vazgeçmelisiniz. Yaşamınızı kolaylaştırmaktan yanasınız