KOÇ:

Partnerinizle beraberliğiniz bir anlamda farklı duygular içinde gelişecektir.. Bugün partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün değil. Onun istekleri senin tarzının dışında olduğunu daha sonra görmek senin için hayalkırıklığı olabilir. Siz en iyisi kendinizi oyalarken, onu uzaktan izlemeli ve hemen karar vermemelisiniz.

BOĞA:

Bugün yatırım konusunda kafanız oldukça işler çalışıyor. Yollardan beklediğiniz maddi kazançların siz sağlayacağı olumlu sonuçlardan yola çıkarak, imkanlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Gizlilik size yakışmıyor. Gücünüzün farkında olmanıza rağmen, bulunduğunuz ortamlarda karşılaşacağınız kişilerle zihinsel çatışmalar yaşayabilirsiniz.

İKİZLER:

Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal çatışmalara girmemelisiniz. Onları yaptıkları her harektten anlam çıkartmanız size yorucu gelebilir. Bulunduğunuz ortamlarda, kendi tarzınızı ortaya koymaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün çelişkiler içinde kalmak istemiyorsanız, çevrenize müdahale etmekten sakınmalısınız.

YENGEÇ:

Karşıt evinizde ilerleyen Mars'ın konumundan dolayı, duygusal konulara sığınmak ihtiyacı içindesiniz. Bugün sevdiklerinizle birlikte vakit geçirmek isteyebilir, onlarla sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile ortak çalışmalar içinde olmanız gerekebilir. İsteyerek ve severek işbirliği içindesiniz.

ASLAN:

Çevresel koşullarınızı yeniden düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru bir şekilde irdelemelisiniz. İşinize konsantre olduğunuz zaman, sanki başka bir boyuta geçiyorsunuz. Kendinizi sorgularken bir çok doğruyu daha kolay yakalayabileceksiniz. Bugün içinizdeki enerjinizi yapıcı kullanacaksınız.

BAŞAK:

Maddenin esiri değilsiniz. Bugün daha soyut davranmak isteyeceksiniz. Algılama konusunda güçlü bir gününüzdesiniz.. Çevrenizdeki gizemli ve çekici olaylara karşı bir merak ve araştırma söz konusu olacak. Arkadaşlarınızla paylaşımlarınıza önem vermelisiniz. Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu olabilir.

TERAZİ:

Bugün yine kendi doğrularınız için savaş vermek isteyebilirsiniz. Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat bu konuda baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz..Dengeler sizin için çok önemli. Sorumluluk duygunuzu gelişmiş olması nedeniyle, bulunduğunuz ortamın dışına çıkabiliyorsunuz. Yorulmaktan korkmamanız size farklı yapıyor.

AKREP:

Aklınız çok karışık. Düşünceleriniz dağınık seyrediyor. Yapmak istedikleriniz ve planlarınız için, yeni bir planlamaya ihtiyacınız var. Bugün bilinçaltı motivasyonunuz oldukça belirgin ve yönlendirici seyrediyor. Siz kendi değer yargılarınızın dışında hareket emekten hoşlanmıyorsunuz. Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız bir gün..

YAY:

Bugün, orijinal fikirlerinizi çevresel desteklerle ortaya çıkarabilir ve yaratıcılığınızı daha da güçlendirebilirsiniz. Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Partnerinizle birlikte yeni keşiflerde bulanacak, birbirinize söyleyemediğiniz bir çok konuyu paylaşabileceksiniz.. Bazı dış etkenler, sizin enerji gücünüzü etkiliyor..

OĞLAK:

İyi bir planlamayı ihtiyacınız var. Zihinsel dağınıklık yaşamazsanız, bugün bir çok başarıyı bir arada sentezleyebileceksiniz. Kendinizi yenilemek istiyorsanız, eski şartlarınızın size yaşattığı zorlukları tekrar yapmamaya çalışmalısınız. Bugün, her türlü ortamın farklı yönlerini görecek ve kafanızda bazı kıyaslamalar yapacaksınız.

KOVA:

Bugün kişisel gelişiminizi ön plana çıkarıyorsunuz. Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen, yaşamınızda ilginç gelişen bir mantık da var. Bilinç altınızı istediğiniz şekilde ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız. Fakat duygularınızı paylaşmak istemiyorsunuz. Kişisel zevklerinizde aşırılığa kaçmamalı ve isteklerinize belli bir sistem getirmelisiniz.

BALIK:

Bugün, maddi hırslarınız ön planda olacaktır. Başarıyı hedeflediğiniz için de, değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz. Gizli kalmış bazı konular yüzünden başınızın ağrımasını istemiyorsanız, planlarınızda net olmak zorundasınız. Kendinizi ifade etmenin en güzel yollarından birinin, maddesel özgürlükten geçtiğini biliyorsunuz.

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