KOÇ:

Toplumsal değerlerinizin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmeden, kişiselliğinizi ön plana çıkarıyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Akşam saatlerine doğru kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşmanız mümkün. Yolda yürürken çok dikkatli olmalısınız. Kazalara müsaitsiniz.



BOĞA:

Güçlü enerjinizi kullanacağınız gerekli potansiyele sahip olmanız karşın, karşı tarafın sürekli sizi denetlemesi sonucunda, bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Ay, sezgisel yeteneğinizi mantıksal olaylarla birleştirmenizi sağlayacak konumda. Her konuda fikir sahibi olduğunuz halde, sizden daha zayıf kişilerin sizi yönlendirmesine tahammül gücünüz yok.



İKİZLER:

Fiziksel aktiviteleriniz için, yoğun bir döneme giriyorsunuz. Enerjinizi doğru kullanmalısınız. Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek Aşkla sosyal yaşantınız iç içe girebilir. Bu durumdan sevdiğiniz kişi hiç hoşnut kalmayabilir ve size kırılabilir.



YENGEÇ:

Yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacağınız bir gün. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz. Çevrenizin tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. .Bugün, olayları daha net görmek için gerekli zamanı kendinize tanımalı ve yaşamınızı yeniden sınamalısınız.



ASLAN:

Bugün çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Duygusal konularda çekimser ve karamsar davranmakla kendinize sorun yaratıyorsunuz. Bugün Ay'ın konumu, takıntılarınızı ön plana çıkararak kendinizi tanıma fırsatı verecektir. Bilinçaltı rüyalarınız yoğunlaşabilir.



BAŞAK:

Yalnızlık sizin için çok önemli bir duygu. Bugün katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanları seçerek, motivasyon gücünüzü arttırmalısınız. İkili ilişkilerinizde geleceğe yönelik kararlar alabilirsiniz.



TERAZİ:

Ailenizle ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu olacak. Aile fertleri arasında ortak çalışmalar gündeme gelecek. Onların aksiyonlarına yardım etmek isteyebilirsiniz. Duygu alış verişi içinde bulunduğunuz zaman, kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz. Bugün, sağlık konusunda dikkatli olmalısınız. Bilmediğiniz yemeklerden uzak kalmalısınız.



AKREP:

Ay aşk ve sosyal evinizde ilerliyor ve organizasyon işlerden duygusal bir keyif alıyorsunuz. Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Aşkta şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Oğlak'ta ilerleyen Mars'dan 'ten önemli destek alıyorsunuz.



YAY:

Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak. Maddi gücünüzü ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Kısa yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek. Unutmayın, dağınıklık size çok şey kaybettiriyor.



OĞLAK:

Duygusal yönlerinizi ortaya koyan çalışmalar içinde olmanıza rağmen, siz gizli bir güç arayışı içindesiniz. Mars burcunuzda ilerliyor ve duygusal karışıklığa neden oluyor. Partnerinizin size odaklaşmasına izin verdiğiniz sürece , onun isteklerinin ağır basacağını unutmamalısınız. .Emlak sorunlarınız için gerekli iletişimi sağlayacaksınız.



KOVA:

Bugün enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün içindesiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Yapacağınız çalışmaları bu yönde geliştirmek istiyor ve farklı projelere kendinizi hazır hissediyor, yaşam kalitenizi yüksek tutmak istiyorsunuz.



BALIK:

Yaptığınız işlerin alt yapısına çok önem veriyorsunuz. Başlattığınız organizasyonların ilginç gelişmesi size bağlı bir durum. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir. Çevresel desteğin üzerinde hissedeceğiniz bir gün yaşayacaksınız. Hayatla ilgili sorgulamalarınız hiç bitmiyor.