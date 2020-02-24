KOÇ: Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve karşılıklı ilişkilerinizde fiziksel anlamda ilgi çekmenize rağmen, söz konusu duygular olduğu zaman, karmaşalar yaşıyorsunuz. Kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çıkmaza giriyor.

BOĞA: Yaratıcılığını doğru kullandığınız zaman, her şey kısa sürede çözüyor. Bugün, dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Sizin düşünceleriniz herkesten çok farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

İKİZLER: İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Çabalarınız ve amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için konuları bütün yönleriyle kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor. Alerji yapacak yiyeceklerden uzak kalmalı ve yağlı besinlerden kaçınmalısınız.

YENGEÇ: Kararlarınızı alırken, duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için, mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için, açılımlarınız konusunda gecikmeler yaşıyorsunuz. Düşler ve gerçekler arsında gelip gitmekten vazgeçmelisiniz..

ASLAN: Bugün gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Eğer; sanatla uğraşıyorsanız, çalışmalarınız yoğunlaşacak. Sosyal çalışmalarınızda da meydana gelecek olumlu gelişmeleri beklemelisiniz. Kendinizi de kontrol altında tutmayı öğreneceksiniz.

BAŞAK: Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz. O günlerden beri belirsizliğini koruyarak aklınıza takılan konular varsa, bu konuşmalardan sonra bu soruların cevabını bulacaksınız. Bu dönemde; araştırmalarınızda yoğunlaşacaksınız. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlanmalısınız.

TERAZİ: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. . Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz. Uzun süredir görmediğiniz dostlarınızın çağrılarına cevap vereceksiniz. Başarı grafiğinizle ilgili, tablonun yükselmesi söz konusu.

AKREP: Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz. Sosyal yaşantınızda kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz. Yaratıcılığınız kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak, çevrenizi yönetmek ve ayni zamanda onlarla bütünleşmek isteyeceksiniz.

YAY: Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz. Yalnız; en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Bugün gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz. Ayak sorunları, en çok şikayet ettiği konuların başında geldiğini biliyoruz..Dikkatli olun.

OĞLAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Kısa yollarla ilgili planlarınız için gerekli tüm detayları gözden geçirmeli ve atılımlarınızı doğru bir şekilde yapmalısınız.

KOVA: İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere hemen tepki gösterebilirsiniz. Bugün, güçlü enerjiniz sayesinde hedeflerinizde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

BALIK: Yaşam enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. Bugün çevrenizi gözlemlerken, olayları esprili yönlerini yakalayabilirsiniz. Karşı cinsle aranızda ani gelişen elektrik var.