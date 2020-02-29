KOÇ:

Bugün Venüs Kişisel evinizde ilerliyor ve transit ay para evinizde bulunuyor.. Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Bugün yeni konular icat etmek yerine, uzun süredir konuşmadığınız sorunlarınızı yeniden ele alabilirsiniz. Enerjiniz mükemmel..

BOĞA:

Ay burcunuzda ilerliyor ve çevrenize karşı duygusal tavılar takınmanıza neden oluyor. Onlarla ilişkilerinizde bazı pürüzlerin çıkabileceğini gösteriyor. Duygusal değişimleriniz işinizi arka plana atmanıza neden oluyor. Maddi konularda istediğiniz performansı yakalamak için biraz daha beklemelisiniz.

İKİZLER:

Bugün, duygularınız oldukça yoğun gelişiyor. Ay'ın konumu, birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz. Gözünüzden kaçan bir çok ayrıntıyı yeniden düşüneceksiniz.. Bugünlerde satın alma duygunuz ön planda olacak.

YENGEÇ:

Bugün, Güneş kombinasyon burcunuz Balık'ta ilerlerken, duygusal konularınıza yoğun bir derinlik getiriyor.. İçsel enerjinizi partnerinize yansıtacak ve onun sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Jüpiter'in karşıt evinizde ilerlemesi çevresel ilişkilerinizde enerjinizi çok fazla harcamamanızı gerektiğini gösteriyor.

ASLAN:

Ay kariyer evinizde ilerliyor. Duygusal konulara takılı hareket etmeniz sizi olumsuz kılıyor. Karşınızdaki kişilerin yanlış davranışları karşısında tavırlarınız değişebilir. Onların size karşı haksız davranmaları gururunuzu incinebilir. Sert çıkışlar yaparak kişiliğinizi ortaya koymalısınız. Ayaklarınız problem yaratabilir dikkat edin.

BAŞAK:

Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. İnatçı ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları fazla abartmaya başladınız. Bugün, saplantılarınızdan vazgeçmelisiniz. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.

TERAZİ:

Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek.. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz. Karşı tarafın temposunun ağır oluşu canınızı sıkıyor. Çevrenizdeki değişik kişilerin ilgisi sizi şımartabilir. Bu yoğunluk karşısında aklınız karışabilir.

AKREP:

Bugün Ay, Balık'ta ilerliyor. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Merkür'ün Balık'ta geri gidişiyle fırsatların ayağınıza gelmesine rağmen enerjiniz ve bulunduğunuz konum yetersiz kalabilir. Ayak kaslarınızı güçlendirmelisiniz.

YAY:

Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görecek ve bazı konularda derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz. Kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarınızdan kaynaklanmaktadır. Zincirleme gelişen olaylardan sizde payınızı aldığınız bir gerçek. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları için, sizden yardımcı olmanızı isteyebilirler.

OĞLAK:

Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız. İşlerinizin yoğunluğu sinirlerinizi yorgun düşürebilir. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.

KOVA:

Ay aile ve yuva evinizde ilerliyor. . Yaratıcı yönünüzü ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız fakat gizli korkularınızı yenmelisiniz. Düşündüğünüzü şeyleri gerçekleştirmek istiyorsanız, gerekli enerjiyi toplamalı ve birlikte çalıştığınız kişilerden yardım almalısınız. Her şeyi tek başınıza yapmanız çözüm değil.

BALIK:

Jüpiter kombinasyon burcunuz Oğlak'ta ilerliyor... Unuttuğunuz olayların yeniden önem kazanması, sizin lehinize gerçekleşecek. Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. Beklenen misafirlerin gelmesi sizi sevindirecek. Dostlarınızla bir arada duygusal coşkular yaşayacaksınız