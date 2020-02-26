KOÇ:

Yaratıcılık konusunda mükemmel projeler ortaya koyacaksınız. Başkalarına yardım etmeniz gereken günler yaşayabilirsiniz. Bu nedenle, kendi işinizle ilgili başlangıçlar yapmamanız sizin için uygun olacaktır. Beklemediğiniz fırsatlarla karşılaşırken, yeni işler sizin için olumlu atılımları gündeme getirecek. Yoğun çalıştığınız projeleriniz size pozitif sonuçlar getirmeye başlayacak.

BOĞA:

Günlük yaşamınızda sık rastlaştığınız bir kişi ile sürpriz bir aşk gelişmesi yaşayabilirsiniz. Bu ilişki size yeni sorunlar da yaratabilir. Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gereken bir gün içindesiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Kalbi dolu olanlar, sevdiğiniz kişi ile ortak ve olumlu bir performans içinde olmalısınız.

İKİZLER:

Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı istiyorsunuz. Bugün, çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Duygusal ilişkilerinizde istediğiniz mantık köprüsünü kurabiliyorsunuz. Beraber çalıştığınız kişilerin özel sorunlarıyla yakından ilgilenmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ:

Bugün, yaratıcılık konusunda değişik fikirleriniz ve ilginç uygulamalarınız olacak. Karşı tarafı ikna etme konusunda başarılı olacaksınız. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz. Bu dönemde, sevgiliniz veya eşinizle birlikte bir yolculuğa çıkabilir, sizin için unutulamayacak bir seyahat yapabilirsiniz.

ASLAN:

Bu dönemde, çekiciliğiniz artarken, bir arkadaşlık ilişkiniz aşka dönüşecektir. Fakat, bu ilişkinin uzun vadede size zarar vereceğini düşünerek, adımlarınızı çok dikkatli atmalısınız. Ağır ilerleyen ilişkiniz varsa, giderek yerine oturacaktır. Kariyerinizle ilgili; Araştırmaya yönelik olarak iş veriminizi yükseltmeye yönelik çabalar içinde olacaksınız.

BAŞAK:

Bugün gücünüzü rahatlıkla kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecektir. İkna kabiliyetinizi istediğiniz gibi kullanarak, karşınızdaki kişiye isteklerinizi yaptıracaksınız. Sizinle iş birliği içinde olan kişiler adaletli tavırlarınızdan etkilenerek, size daha fazla sorumluluk yükleyebilirler. Fakat bugün ailenizin sizden birtakım beklentileri olabilir.

TERAZİ:

Siz hareketli, duygusal ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz. Bazıları, gireceğiniz topluluklarda duygusal ve romantik ilişkiler yaşayacaklar. Bu nedenle, geçici ve uçucu duygular karşısında temkinli olmaları gerekiyor. Süregelen bir ilişkiniz varsa, bu ilişkinin yoğun duygusallık yönü diğer özelliklerine göre daha fazla ağır basacak.

AKREP:

Arzularınızın tavanı yüksek; ve bu taleplerinizdeki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu arttıracak, daha da ön plana çıkaracak işler yapacaksınız.. Bilmediğiniz konuları araştıracak ve gerekli tüm enerjinizi kullanacaksınız. Zehirlenmelere karşı dikkatli olmalı ve kaynağını bilmediğiniz yiyeceklerden uzak kalmalısınız.

YAY:

Enerjinizin güçlü olduğu bir gün içindesiniz. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz. Bireysel düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. Temkinli davranmakta fayda var. Arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere hazır olun.

OĞLAK:

Bugün, oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Hava şartlarından kaynaklanan strese dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde dinlenmeye çalışın.

KOVA:

Bugü, enerjinizi düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız her şeyi olumsuz bir şekilde yorumlamanız, zihinsel dağınıklığınızdan ileri geliyor. Bugün çevreniz tarafından yönlendirilebilirsiniz dikkatli olun.

BALIK:

Yapacağınız konuşmalarda takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Emir almamak gibi sorununuz olduğu için, bugün istemediğiniz durumlara hedef olabilirsiniz Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle annenizle ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz. İşinizle ve ailenizin problemleri arasında kalmak istemiyorsanız, bugün zamanınızı dengeli bir şekilde kullanmalısınız

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