KOÇ:

Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Çevre faktörler sayesinde güçleneceğiniz işler peşinde koştururken, sosyal kişiliğinizde sağlam temeller üzerine boy verecek, gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.



BOĞA:

Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Enerjinizi odaklayacağınız konuları iyi belirliyor ve başlangıçlar konusunda oldukça cesaretli davranmalısınız.



İKİZLER:

Çevrenizde sizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Bazı dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite göze çarpıyor. Ailenizle aranızda duygusal ilişkiler çok önemli. Varisler ve damar sorunlarına dikkat etmelisiniz.



YENGEÇ:

Bu gün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız ve kırılganlığınız doruk yapabilir. Özellikle yaşadığınız aşk varsa, bir çok zorluklara maruz kalacaktır. Bazen kibirli davranışlar sergileyebilir ve çevrenizin tepkilerini üzerinize çekebilirsiniz. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, size daha sonra hak vereceklerdir.



ASLAN:

Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Girdiğiniz topluluklarda doğal cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz. Fakat karşı cinsin ilgisiyle, istemediğiniz aşklara sürüklenebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine çevresel alışkanlıklara uyum göstermelisiniz.



BAŞAK:

Henüz oluşturamadığınız olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, içinde bulunduğunuz çevreye karşı ikna edici tavırlar sergilemeye özen gösterin.



TERAZİ:

İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Kişisel değer kavramlarınız önemli ve bu nedenle, kararsız ortalıkta dolaşan kişilikleri sevmiyorsunuz. Sizden yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepkiler vermeyin.



AKREP:

Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Belki onun isteklerini önemsemeyerek, ilişkinizi rutin bir hale getirmiştiniz. Artık sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları yeniden gözden geçirmelisiniz. Partnerinize daha çok zaman ayırmalısınız.



YAY:

Siz aşka her zaman çok önem veren bir kişi olarak bugün her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz. Bazılarınız macera isteği içinde hareket edecek. Fakat siz yine dikkatli olmak zorundasınız.



OĞLAK:

Mesleki anlamda iyi bir dönemimdesiniz ve bazı problemlerin kendi içi bünyesinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. . Tanışmalar ve ortak çalışmalar için uygun bir gün. İş yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.



KOVA:

Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz. Çünkü Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz. Kendinizle ilgili sabit düşünceleriniz var ve hiç kimsenin, size karışmasına izin vermiyorsunuz.. Gece uykularınızı ihmal etmemelisiniz.



BALIK:

Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteklerin önemli olduğunu farkındasınız. Çevrenize önem vermelisiniz.