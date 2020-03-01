KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. . Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor. Bugün, Ay, para evinizi olumlu etkiliyor ve kazançlar konusunda güçlü destekler alacaksınız. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlamalısınız.

BOĞA: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz. İlginç arkadaşlıklar ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz. Çevrenizi etkilemek için uygun bir gün.

İKİZLER: Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir. Gizliliklerden uzak kalmanız gereken bir gün. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz. Karşı cinsin hakkınızda düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Partnerinize kızmaktan vazgeçmelisiniz.

YENGEÇ: Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Bugün, değişime hazırsınız. Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli ve kişisel başarınızı arttırmayı denemelisiniz Yaşam kalitenizi yükseltecek çalışmalar içindesiniz. Bugün çalışmalarınızı gizli tutmak isteyeceksiniz.

ASLAN: İşinizle ilgili değişimlere hazırsınız. Çevresel koşullarınız yeniden gözden geçirmelisiniz. Bir çok sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılacaktır. Oysa yaşamınızla ilgili yeni yapılanmalar sizi bekliyor. Kendinizi hiç kimse ile kıyaslamak istemiyorsunuz Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz.

BAŞAK: Sezgilerimizin sizi yorduğunu fark ediyor ve bu konuda gerekli önlemleri almıyorsunuz. Araştırmaya yönelik davranışlarının olumlu sonuç getirmesini istiyorsanız, kendinize zaman tanımalı, koşullarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.. Bilinçaltınızın rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmek itemiyor ve değişik yöntemlerle duygularınızı gizlemek istiyorsunuz.

TERAZİ: Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi, hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz. Satın alma duygunuzun yoğun olması nedeniyle, sonradan kullanmayacağınız bir şey alabilirsiniz.

AKREP: Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. .Onun düşüncelerinden yola çıkarak, bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu günde, akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak, size oldukça iyi gelecektir.

YAY: Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi karşı tarafa sunacak ve fikirlerinizi kabul ettireceksiniz. Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Bugün, ailenize karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Onların sizi yargılamasına izin vermemelisiniz. Kendinize güvenmeyi biliyorsunuz.

OĞLAK: Bugün, çevresel ilişkilerinizde zincirleme yapılanmalar söz konusu. Ay, sosyal ilişkilerinizi olumlu bir şekilde etkilerken, arkadaşlarınız arasında ilginç fikirlerinizle, yaratıcılığına en çok başvurulan bir kişi oluyorsunuz. Maddi konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Başlattığınız gelişmeler olumlu ilerliyor.

KOVA: Fiziksel özelliğinizi maddesellikle paralel bir şekilde destekleyeceğiniz bir gün. Kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmelisiniz. Duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdeki kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz.

BALIK: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Bugün Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün.