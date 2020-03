Son yıllarda dilimize dolanan bir cümle "HAYAT SANA GÜZEL". İlginç benzetmelerin oluşturduğu bir tekerleme gibi her defasında önümüze çıkmaya başladı. Kişinin kendisinde olmayan bir özelliği karşısında gördüğü zaman verdiği; biraz sitemkar, biraz alaylı, biraz serzeniş de saklı gibi bir tepki.

Geçen yıl tiyatro sahnesinde de oynanmış bir oyunun adıydı. İzleme şansım olmadı. Çevremin anlattıklarına bakılırsa; oyunun ilk perdesinde hayatımızın her anını dolduran sosyal medyayı irdeleyen bir hayat sergileniyordu.. Neye göre mutluyuz? Hepimizin mutluluk kriterleri o kadar farklı ki. Kendimizi mutlu etmek adına bunca çabanın kalabalıklığı altında bayağı eziliyoruz da farkında değiliz. Her şey aynaya baktığımız zaman dudaklarımızdaki gülümsemeye bağlı. Bilime sorsak, hayat bilinmeze güzel. Güzele sorsak, hayat kendine güzel. Memura sorsak amire; amire sorsak müdüre güzel. Patrona sorsak, işçiye; işçiye sorsak patrona güzel.

İşsize sorsak, çalışana; çalışana sorsak hayat aylaklara güzel. Aylaklık en eski meslek; çünkü çalışmak, adamın karakterini bozar.

Sahi, hayat kime güzel? mizahi bir dille seyirciye yansıtılıyor.



BİR RAHATSIZLIK ASLINDA

Hayattan zevk alamamak hayatımızı kaosa çeviren ve ne yazık ki çevremiz tarafından önemsenmeyen rahatsızlıktır.

Hatta çevremizdekiler öyle umursamazlar ki "rahat batması" deyip geçerler. Aslında bunu söylerken pek de haksız değiller.

Çünkü bu rahatsızlığın sebebi (depresyon ve travmaya bağlı değilse) yine sizsiniz.

Yaşadıklarınız tam olarak hayata verdiklerinizin geri dönüşü.

Hayatı ne kadar ciddiye aldığımız önemlidir.

Tuhaf bir canlı topluluğu insanoğlu.

Öleceğini bilerek ihtiraslı bir şekilde yaşama bağlanmak avantaj mı sağlıyor veya düşünme mekanizmamızın bize oynadığı bir oyun mu?



Acaba hayatın anlamı herkes için aynı mıdır?

Yaşamak bir sanattır ve bu sanat bir insanın yapabileceği en önemli, en zor ve en karmaşık sanat türüdür. Bu sanatın özel araç ve gereçleri bulunmaz. Onun tek aracı, insanın kendisi ve potansiyel güçleridir.

Yaşama sanatının içinde insan, hem sanatçı, ama aynı anda hem de sanatçının ürünüdür. Yani hem heykeltıraş, hem de taş veya hem doktor hem de hastadır.

İnsanın hayatı boyunca en önemli ödevi, iç potansiyelinin gelişmesine, ortaya çıkmasına, kısaca içsel doğumuna gayret etmektir.

Bu çalışmanın sonucu ve mükafatı ise, kendi gerçek kişiliğini elde etmesi...



KİŞİYE ÖZEL DURUM

Yaşamın anlamı, insanın mutlu olmasında yatar. Mutlu olmak kişiye özgü bir durumdur. Her insanı mutlu eden durumlar farklıdır. Çünkü her birey, etrafındaki nesneleri, olup biten olayları, durumları gerçeğe uygun olduğu gibi değil de kendileri için taşıdıkları anlama göre algılar, yorumlar ve değerlendirir. Kişi tarafından yorumlanmış gerçek, saf değildir ve kesin doğru olmadığı için de hata ve yanılgılarla doludur. "Yaşamın anlamı nedir diye" sorulduğunda kişiler buna cevap vermekte zorlanır ya da cevap veremez. Çünkü yaşamın anlamının ne olduğu her zaman sorgulanacak bir şey değildir. Kişi genellikle bir sorunla karşılaştığında bu soru aklına gelir ve kendi kendine sorar...



AMAÇ VE SORUMLULUK

Viktor Frank'a göre hayatın anlamı bir amaç edinme ve kendimiz ve diğer insanlar için sorumluluk almakta saklıdır. "Neden" sorusuna güçlü bir yanıtımız olursa hayatta karşımıza çıkabilecek tüm "Nasıl" sorularına da cevap bulabiliriz. Sadece bizi motive eden amaç için bağımsız ve emin hissederek dünyayı daha iyi bir yer haline getirebiliriz. Hayatın anlamı herkes için farklı olmayabilir ancak hayatın her anında farklı bir amacımız olur. Önemli olan, her amacımızın sabah uyanıp istediğimize ulaşmamız için savaşmamızda bizi tatmin edip cesaretlendirmesidir.

SONUÇTA HERKESİN HAYATI KENDİNE GÜZEL..