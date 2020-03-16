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Anasayfa > Yazarlar > Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.03.2020, 00:00

KOÇ: Bugün çevre ilişkileriniz güçlü, sizi meşgul edecek alanlarınız artıyor ve gözlemci yönünüz ortaya çıkıyor. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek ve derin araştırma konuları buluyorsunuz.

BOĞA: Hedeflerinizi yüksek tutup bazı kuralları kendiniz bile aşıyorsunuz. Mesleki konular ön sıralarda. Ertelediğiniz işleri biriktirmemelisiniz. Disiplinli davranarak başarılı olabilirsiniz.

İKİZLER: Sosyal ve çevresel ilişkilerinizde istediğiniz denklemi kuruyorsunuz. Yardımsever duygular atakta. İlişkilerinizde partnerinizin etkisindesiniz. İstediğiniz kişilerin dikkatini çekiyorsunuz.

YENGEÇ: Ailede kendinizi çok iyi ifade edebileceğinize inandığınız için, özgürlüğünüzü sorguluyorsunuz. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.

ASLAN: Ay karşıt burcunuz Kova'da ilerliyor ve sosyal ilişkilerinize renklilik ve farklılık getiriyor. Bugün yalnızlıktan hoşlanmayacaksınız. Ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlıyorsunuz.

BAŞAK: Bugün Ay'ın konumu, olayların temel kavramlarını araştırmanızı sağlıyor. Partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz. Kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket ediyorsunuz.

TERAZİ: Öz güveninizi ortaya koyarak, finans konularınızı gözden geçirmelisiniz. Hayal ettiğiniz her şeyi yeniden yapılandıracaksınız. İş yaptığınız kişilerle istediğiniz performansı yakalayacaksınız.

AKREP: Çevrenizle paylaşmak adına yaptığınız çalışmaların ödülünü bekliyorsunuz. Eski bir teklif tekrar sunulabilir. Karar vermeden önce detaylar üzerinde durmalı ve acele etmemelisiniz.

YAY: İlişkilerinizde sürekli bir aşama içindesiniz. Zihinsel aktivitenizin yüksek oluşu ve olaylara yapıcı yaklaşmanız, partnerinizi ihmal etmenize neden olabilir. Bugün girişimcisiniz.

OĞLAK: Enerjinizi en iyi şekilde ortaya dökebileceğiniz bir gün. Sosyal çalışmalardan hoşlanıyor ve çevrenize de destek vermek istiyorsunuz. İhtiyaçlarınız için egonuzu ön plana çıkarıyorsunuz.

KOVA: Ay burcunuzda ilerlerken, zaman ile problemleriniz var. İşlerinizi zamanında yetiştirerek gerekli disiplini sağlamalısınız. Venüs'ün konumu, bazı borçlarınızı tahsil edeceğinizi gösteriyor.

BALIK: Yatırım konusunda inatçı bir tablo çiziyorsunuz. Güven duygusunun yarattığı motivasyon gücü, başarılı olma konusunda size zemin hazırlıyor. Sevdiklerinizin işine çok fazla karışmayın.

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