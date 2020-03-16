KOÇ: Bugün çevre ilişkileriniz güçlü, sizi meşgul edecek alanlarınız artıyor ve gözlemci yönünüz ortaya çıkıyor. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek ve derin araştırma konuları buluyorsunuz.



BOĞA: Hedeflerinizi yüksek tutup bazı kuralları kendiniz bile aşıyorsunuz. Mesleki konular ön sıralarda. Ertelediğiniz işleri biriktirmemelisiniz. Disiplinli davranarak başarılı olabilirsiniz.



İKİZLER: Sosyal ve çevresel ilişkilerinizde istediğiniz denklemi kuruyorsunuz. Yardımsever duygular atakta. İlişkilerinizde partnerinizin etkisindesiniz. İstediğiniz kişilerin dikkatini çekiyorsunuz.



YENGEÇ: Ailede kendinizi çok iyi ifade edebileceğinize inandığınız için, özgürlüğünüzü sorguluyorsunuz. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.



ASLAN: Ay karşıt burcunuz Kova'da ilerliyor ve sosyal ilişkilerinize renklilik ve farklılık getiriyor. Bugün yalnızlıktan hoşlanmayacaksınız. Ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlıyorsunuz.



BAŞAK: Bugün Ay'ın konumu, olayların temel kavramlarını araştırmanızı sağlıyor. Partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz. Kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket ediyorsunuz.



TERAZİ: Öz güveninizi ortaya koyarak, finans konularınızı gözden geçirmelisiniz. Hayal ettiğiniz her şeyi yeniden yapılandıracaksınız. İş yaptığınız kişilerle istediğiniz performansı yakalayacaksınız.



AKREP: Çevrenizle paylaşmak adına yaptığınız çalışmaların ödülünü bekliyorsunuz. Eski bir teklif tekrar sunulabilir. Karar vermeden önce detaylar üzerinde durmalı ve acele etmemelisiniz.



YAY: İlişkilerinizde sürekli bir aşama içindesiniz. Zihinsel aktivitenizin yüksek oluşu ve olaylara yapıcı yaklaşmanız, partnerinizi ihmal etmenize neden olabilir. Bugün girişimcisiniz.



OĞLAK: Enerjinizi en iyi şekilde ortaya dökebileceğiniz bir gün. Sosyal çalışmalardan hoşlanıyor ve çevrenize de destek vermek istiyorsunuz. İhtiyaçlarınız için egonuzu ön plana çıkarıyorsunuz.



KOVA: Ay burcunuzda ilerlerken, zaman ile problemleriniz var. İşlerinizi zamanında yetiştirerek gerekli disiplini sağlamalısınız. Venüs'ün konumu, bazı borçlarınızı tahsil edeceğinizi gösteriyor.



BALIK: Yatırım konusunda inatçı bir tablo çiziyorsunuz. Güven duygusunun yarattığı motivasyon gücü, başarılı olma konusunda size zemin hazırlıyor. Sevdiklerinizin işine çok fazla karışmayın.