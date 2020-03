KOÇ:

Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor ve tepkisel davranışlarınız karşısında çaresiz kalıyorlar. Dikkatli olmalı ve enerjini yansıtabileceğiniz kişilerle aynı ortamı paylaşmalısınız



BOĞA:

Arkadaşlarınız arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz. Maddesel katkılardan çok, yapacağınız manevi yardım, onları rahatlatacaktır. Aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız.



İKİZLER:

Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz. Bugün kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergileyin. Parasal konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın. İstediğiniz performans konusunda partnerinizin yardımını alarak avantajlı duruma geçebilirsiniz.



YENGEÇ:

Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğiniz zaman işlerinizi çok kolay sonuçlandırabiliyorsunuz. Çalışma sisteminizle ilgili yeni bir süreç başlatmak üzeresiniz.



ASLAN:

Duygusal konularda kafanız her an karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın. Çünkü, sizi yanlış yönlendirebilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Size değersiz görünen bazı şeyler başkaları için önemli olabilir.



BAŞAK:

Derin ve keskin görüşler içindesiniz. Temel şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır. Kısa sürede yapmanız gereken çok şey olacak.

Kendinize güveniyorsunuz

TERAZİ:

Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle ertelediğiniz bazı özel işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz. Ele aldığınız konuları sonuna kadar sabırla çalışarak ortaya çıkarma konusundaki stratejik planlarınız size başarı getirecek. .Ailenizle aranızda yaşadığınız bir takım problemleri gözünüzde büyütmeyin.



AKREP:

Değişik fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Bugün bu konuda dikkatli olun. Yaşam kalitenizi arttıracak öğeler üzerinde durmanız bazılarına ters gelebilir Sosyal ilişkilerinizi güçlendirirken hoşlanacağınız organizasyon çalışmaları içinde olabilirsiniz.



YAY:

Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Çünkü, çabuk değişim gösteriyor ve onunda size ayak uydurmasını bekliyorsunuz. Hedeflerinizi yüksek tutmak konusundaki tavırlarınız sizi zorluyor.



OĞLAK:

Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var. Kararlarınızı verirken maddesel konumunuzu da gözden geçirmelisiniz.



KOVA

Siz duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz. Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda temkinli davranarak biraz daha beklemeyi tercih etmelisiniz.. Bugün fırsatlar konusunda bazı aksilikler söz konusu olacaktır.



BALIK:

Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil. Bilinçaltı dürtülerinizin sizin için önemi olduğunu biliyor ve davranışlarınızda belli bir düzeyi korumaya çalışıyorsunuz. Bugün, sezgileriniz mükemmel çalışıyor. Sadece enerjinizi doğru kullanmalısınız.