KOÇ:

Bugün risk alma konusunda acele etmemelisiniz. Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek, kendinize zaman tanımalı ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmamalısınız. Güçlü konumunuzu kıskanan kişilerin varlığı, sizi huzursuz edebilir. Maddeyle aranızda duygusal bir bağ oluşturuyorsunuz. Beklentilerinizin cevabı size olumlu gelecektir.



BOĞA:

Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesiniz bekliyor ve onları idare ederken, ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Bugün partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz. Onun olaylara daha duygusal baktığını görmek, canınızı sıkabilir. Fakat sabırlı davranışlarınızla aranızdaki engelleri kaldıracak ve düşüncelerinizle onu etkileyeceksiniz.



İKİZLER:

Gün içinde fazla hareketli davranarak, çevrenizde sinirli ve huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Sizin değişen duygularınızdan haberi olmayan çevrenizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Bugün, herkesten farklı düşünceler içindesiniz ve bu özelliğinizi yapıcı bir şekilde kullanabilirsiniz. Akşam saatlerinde rahatlayacaksınız.



YENGEÇ:

Duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz oldukça yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. İçsel olarak yaşadığınız karmaşaya karşı önleminizi almalısınız. Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz performansı sağlayabilir ve duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.



ASLAN:

İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir. Onların desteği ve sizi yönlendirmek istemeleri, hoşunuza gidecektir. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız.



BAŞAK:

Bugün düşüncelerinizi gizlemek yerine imalı konuşmayı tercih edebilirsiniz. Çevrenize karşı esprili davranmak istiyor ve önleyemediğiniz duygularınız yüzünden, dilinizi sivri kullanıyorsunuz. Hafızanız her konuda size yardım ederken, analizci ve kavrayıcı yönleriniz ortaya çıkıyor. Sır saklama eğilimindesiniz.



TERAZİ:

Bugün, maddesel gerginlikler yaşayabilirsiniz. İş yaşantınızda belirgin bir canlılık mevcut. Düşüncelerinizi gizleme ve planlarınızı saklama gereği duyacaksınız. Karşılıklı görüşmelerin yapılacağı bir gün. Amaçlarınız doğrusunda hareket etmek istiyor ve temkinli davranmak gereği duyuyor, fakat yine de ikilem yaşıyorsunuz.



AKREP:

Gücünüzün ve yeteneğinizin farkındasınız ve bugün, kendi doğrularınıza güveniyorsunuz. Yapmanız gereken önemli olayları düşünmeli, ve yalnız kalıp, iç sesinizi dinlemeye özen göstermelisiniz, Disiplinli ve aktif hareket etme çabası içinde olmanıza rağmen, farklı düşüncelerin varlığı canınızın sıkılmasına neden olacaktır.



YAY:

Büyük başarılara hazır olun. Yeni bir planlama içinde olacağınız gün içinde, gerekli dostlarınızın gücüne ihtiyacınız olacak. Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal anlamda kendinizi yeni durumunuza alıştırmalısınız. Ailenizle birlikte ortak fikirler üretebileceğiniz bir performans geliştireceksiniz.



OĞLAK:

Bugün, arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Üstelik yalnızlık duygusu içinde kalabalık topluluklara karşı tepki oluşturabilir ve kendinizi çevrenize kapatabilirsiniz. Oysa, enerji yüklü ve güçlü bir potansiyele sahipsiniz. Kendinize güvenmelisiniz.



KOVA:

Çevrenizdeki kişilerin hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kişisel kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Ay'ın bulunduğu konum, bilinç altınızı etkilerken, güven duygusuna olan ihtiyacınızın artmasına neden oluyor. Kendinizi yalnız hissedebilir ve sığınma duygusuna içinde, arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.



BALIK:

Önemli kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz. Bu büyük buluşmalar için, kendinizi şimdiden güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz, değişik kulvarlarda da önemli adımlar atmanızı sağlayacak. Dikkatinizi sadece yapacağınız işlerde odaklaştırmalısınız. Duygusal yaşantınızda önleyemeyeceğiniz bir hareketlilik mevcut.