KOÇ:

İşinizle ilgili yeni bir yapılanmaya ihtiyacınız olacak fakat yapacağınız anlaşmaları sağlam temeller üzerine oturtmak istiyorsanız, sadece kendinize güvenmelisiniz. Bugün, Ay Kova burcunda ilerlerken, özel ilişkilerinizde istediğiniz performansı sağlamanıza yardım ediyor. Yalnızca, sıra dışı ilişkilerden uzak kalmaya çalışmalısınız.



BOĞA:

Birlikte çalıştığınız kişilerin sorunları yüzünden, başınız ağrıyabilir. Bugün, göğüslemek zorunda kalacağınız problemlere karşı kendinizi hazırlamalı ve hedefleriniz konusunda bildiğinizden şaşmamalısınız. İsteklerinizi yaşama geçirme konusunda, oldukça belirgin davranışlar içinde olacaksınız.



İKİZLER:

Düşündüğünüz her şeyi yaşama geçirme konusunda istekli davranacaksınız. Ortak çalışmaların zevk verdiği bir ortamda, bireysel enerjinizi kanıtlamak gibi fırsatları kaçırmamalı ve sevdiğiniz kişiyle enerjilerinizi birleştirmelisiniz. Ay'ın konumu, maddi konularda kişisel yaratıcılığınızı destekliyor.Harcamalarına dikkat etmelisiniz.



YENGEÇ:

Dostluklar konusunda seçici ve titiz davranmaya çalışıyorsunuz. Bugün, kalıcı işler yapmak için önemli adımlar atacaksınız. Kendinizi yoğun iş temposunun içinde bulabilirsiniz. Ani iş gezileri gündeme gelecek ve bağımsız yönünüzü istediğiniz gibi kullanma şansınızı elde edecek, özellikle inatçı yapınızı ön plana çıkaracaksınız.



ASLAN:

Bugün çevrenizle güçlü işbirliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerinde önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz.Yaşamın gizli yönleri ilginizi çekiyor ve mistik çalışmalara vakit ayırmak için değişik bir çok fırsatları değerlendiriyorsunuz..



BAŞAK:

Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerle ortak çalışmalar içinde olacak ve duygusal konularda kendinizi güçlü ve istekli hissedeceksiniz. Bugün, partnerinizin özel isteklerine yer vermeli fakat kişisel zevklerinizde aşırılığa kaçmamalısınız. Popüler çalışmaların ilgi çekeceğini biliyor ve bağlantılarınızı bu yönde geliştiriyorsunuz.



TERAZİ:

İçsel zenginliğinizin yoğunluğu, duygusal yaşantınıza bakış açısınız da, açıklayamadığınız bir takım gelişmeleri gündeme getiriyor. Bilinçaltınızın içgüdüsel olarak hareket etmesi yüzünden, bazı önleyemediğiniz hatalarınız gündeme gelebilir. Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.



AKREP:

Bugün güç peşindesiniz. Planladığınız işlerin kısa sürede tamamlayarak, başka işlere de imkan tanımak istiyorsunuz. İnatçı yapınızı tatmin etmek için ısrarcı davranabilirsiniz. Anlaşılmak konusunda bazı sıkıntılarınız olabilir ve kendinizi ispat etmek için baskıcı tavırlardan sakınmalısınız. Duygu yoğunluğuna dikkat.



YAY:

Çevrenizle bütünleşmekten hoşlanmanıza rağmen, bugün aykırı düşünceler içindesiniz. Kendi fikirlerinizin doğruluğuna inanıyor ve iletişim içinde olduğunuz kişilere karşı kendi savunmanızı yapıyorsunuz.. Sosyal ilişkilerinizin önemini, yaşadığınız olayların sonuçlarında daha bilinçli bir şekilde anlayacaksınız.



OĞLAK:

Gücünüzü ve düşüncelerinizi, çevrenize aksettirebileceğiniz olumlu bir gün. Duygularınızla, bulunduğunuz toplumda idealist davranıyorsunuz. Maddi konularda, güçlü sezgileriniz ve mantığınızı bir arada kullanarak, istediğiniz sonuca yaklaşıyor ve kendinizi çevrenize istediğiniz gibi yansıtabiliyorsunuz.



KOVA:

Bugün sevdiğiniz konularla ilgilenmek isteyeceksiniz. Güçlü iş birliği olduğunuz kişilerle aranızda uzaklıklar söz konusu ve onlarla iletişim sağlamak için, kısa yollar söz konusu olacak. Kendinizi ispat edeceğiniz alanları seçerek, başarınızı perçinleyecek işler peşindesiniz. Finans konuları gündeme gelecek.



BALIK:

Satın almak istediğiniz konular üzerinde dikkatli bir şekilde yoğunlaşmalısınız. Alış veriş konularında hata yapmaktan çekiniyorsunuz. Yakınlarınızın fikirleri sizin için güçlü bir motivasyon kaynağı oluyor. Bugün karşılıklı görüştüğünüz kişilerin olumlu düşünceleri, sizin de benimsediğiniz yanıtlar olacak.



Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın