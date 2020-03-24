KOÇ:

İletişim konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. İdealist yapınızın ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını, siz de fark ediyorsunuz. Bu dönem mantıklı konuşmalarınızla, çevrenizi etkileyecek ve istediğiniz sonuca yaklaşacaksınız.



BOĞA

Ortaklıklar konusunda beklemenizde yarar var. Bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini görecek ve yardım etmek isteyeceksiniz. Atılımcı ruhunuzu ortaya koyarken, size kazandıracağı avantajları da düşünmelisiniz. Karşı tarafın, yapacağı hataların sorumluluğunu siz, yüklenmek zorunda kalabilirsiniz. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.



İKİZLER

Sıra dışı değişimlere hazır olun. Parlak zekanız ve güçlü algılamanız heyecanlarınıza önderlik edecektir. Hızlı hareket ederken, yerinde duramayan bir imaj sergileyeceksiniz. Ani olaylar karşısında tepkilerinizin olumlu olması yanlış ilişkileri de başlatabilir. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.



YENGEÇ

Satürn karşıt burcunuzdan ayrılıyor. İş ve aşk yaşantınızı birbirine karıştırabilirsiniz. Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız, çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz. İlişkilerinizde güvensizlik duygusu içinde hareket ediyorsunuz..



ASLAN

İş konularında sizi ön plana çıkaracak her türlü şansı ve fırsatı değerlendirecek, savunduğunuz konularda ısrarcı olacaksınız. Sınırlarınızı aşma konusunda adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Hedeflerinizde ilerlemek ve iş yaşantınızda gelişmek istiyorsanız, arkadaş çevrenizde güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak..



BAŞAK

Finans açısından kolay kredi kaynakları, çevre desteklerinizin artışı gibi değişik konular ortaya çıkacak. Kazançlarınız ve değişen çevre faktörleri sizin lehinize gelişecek. Fırsatlardan faydalanacak ve pratik zekanızla ön plana çıkacaksınız. Aşk konusunda sorumluluk almak istemeyebilirsiniz. Ailenizin bireylerinin sağlık sorunu gündeme gelecektir.



TERAZİ

Düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Yenilik taraflısı bir yapıya sahip olmanız nedeniyle, içinizdeki kıpırtıların arttığını göreceksiniz. Bazılarınızın yeni tanışacağınız kişilerden etkileneceği bir gerçek. Aşkta ilginçlikler ve sürprizler söz konusu.



AKREP

Amaçlarınıza uygun hareket etmeyi yeğlediğiniz bir gün. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte güçlü birliktelik oluşturabilirsiniz. Duygularınızın size yönlendireceği yeni konulara ilgi duymanıza rağmen, önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden, kendinizi kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz.. Enerjinizi dengelemelisiniz.



YAY

Zorlandığınız konularda yardım almalı ve sabit düşünmekten vazgeçmelisiniz. Kazançlarınızın artışı, kariyerinizle paralel ilerlerken, enerjinizi doğru kullanacağınız alanları seçmelisiniz. Bu günlerde ağır kaldırmamalı ve iskelet sisteminizi zorlayacak hareketlerden sakınmalısınız. Uzun süren kronik rahatsızlığınız varsa, kesin sonuç getirecek tedavinizi yaptırabilirsiniz.



OĞLAK

İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacaktır.. Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanarak, değişik düşünceler yaşayacaksınız. Yolculuklardan gelen dostlarınızı da evinizde misafir edeceksiniz. Merkür balıkta ileri hareketine başladı. Hayallerinizi yeniden gündeme getirecek olaylar kapıda bekliyor.



KOVA

Kariyerinizle ilgili yenilikler sizin için olağanüstü durumları getirecek. İletişim konusunda sizi sevindirecek pozisyonlar yaşayacaksınız. İlişkinizin fiziksel yönleri ile ilgili değişimler gündeme gelecektir. Katılacağınız sosyal aktivitelerdeki hoş sohbetleriniz iş hayatınıza katkısı olacak ve beklediğiniz bir çok teklif bu tür toplantılarda karşınıza çıkacak..



BALIK

Bugün, duygularınızda geçici bir karamsarlık söz konusu. Bazı mesleki konularda yetersizlik hissedebilirsiniz. Seçim yapmanız gereken bir konuda kararsızlık gösterebilirsiniz. Bu nedenle inatçı bireysellik sergilenmektense yakın arkadaşlarınızdan yardım almayı denemelisiniz. Hava şartlarından kaynaklanan strese dikkat etmelisiniz.