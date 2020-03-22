KOÇ: Olayların iç yüzünü merak ederken, çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Değişim yaşamak için en uygun günlerden biri.. Görünüşte iyi izlenim veren sorunlar, bazı tıkanmalara neden oluyor. Doğru zamanda yapacağınız atılımların çok ses getireceğini bildiğiniz için, hedeflerinizi iyi belirliyorsunuz.

BOĞA: Enerjiniz oldukça yüksek. Öğle saatlerinden sonra maddi konularla ilgili yeni atılımlar ve görüşmeler söz konusu olacak. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz. Sezgileriniz sizi yanıltmadığını görmek, bir çok acılarınızı unutturacak. Yaşamı farklı kılan nüanslar peşindesiniz.

İKİZLER: Ani verdiğiniz kararlarla, engellerden kısa sürede kurtuluyorsunuz. Bazı olayları yeniden düşünmelisiniz. Ön sezileriniz oldukça güçlü. Yakın dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememeli ve aranızdaki bağları daha da güçlendirmelisiniz. Bugün yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz.

YENGEÇ: Her anlamda güçlü ve güzel bir gün. İletişim konularında, isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı uygulamaya başlayabilirsiniz. Çevrenizde iddialı kişiler var ve kendi yeteneklerini sergilemek için yarış halindeler. Düşündüğünüz olayları yaşama geçirme konusunda temkinli davranmanız sonucu, istediğiniz başarıya ulaşacaksınız.

ASLAN: Kazançlarınız konusunda yaratıcılığınızı kullanarak başarı grafiğinizi yükselteceksiniz. Bugün, sezgisel yetenekleriniz birleştirecek güçlü dostluklara ihtiyacınız olacak ve uzun süredir görmediğiniz ve sizin için anlam taşıyan arkadaşlarınızı arama ihtiyacı içinde olacaksınız. Merkür ve Mars'ın konumu, enerjinizi yükseltiyor.

BAŞAK: Bugün, zıt burcunuzda ilerleyen Ay'dan aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda daha yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Uzun süredir görmediğiniz eski bir sevgili tekrar ortaya çıkabilir. Bugün şaşırtıcı durumlar söz konusu olacak. Olayları yorum getirmeden takip etmelisiniz.

TERAZİ: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor. Bugün sizin için gerekli olan şeyleri görmezlikten gelmeli ve olayların kendiliğinden oluşmasını beklemelisiniz.

AKREP: Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden siz planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamalısınız. Bugün, isteklerinizde artış var ve kişisel zevklerinizi karşı cinsle paylaşma konusunda cömert davranıyorsunuz.

YAY: Güneş aşk ve sosyal evinizde ilerliyor ve karşı cinsle aranızda önlemeyen bir yakınlık söz konusu. İsteklerinizde artış yüzünden ,kendinizi farklı duygular yaşamaya hazır hissediyorsunuz. Güçlü enerjinizi doğru kullanmalı ve gereksiz öfkelerden kendinizi korumalısınız. Sınırlarınızı genişletmek için ilginç bir gündesiniz.

OĞLAK: Bugün şansınızı istediğiniz koşullara uygulayabilecek, ve beklediğiniz ortamın gelişmesini sağlayabileceksiniz. Çözümlenmesi zor olan bir çok olayı radikal bir kararla sonuçlandırabilirsiniz. Mars madde evinizde, size gereken enerjiyi verirken, bazı hatalar yapmanıza da neden olacaktır. Kuşkucu davranmak size ip ucu verecektir.

KOVA: Aile içi olayların gündeme gelmesi ve gelişen olaylar karşısında alacağınız tavırlar çok önemli. Bugün, sevdiklerinizle duygusal paylaşımlar içinde olacaksınız. Annenizle ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Aile içi baskılar yüzünden canınızın sıkılmamasını istiyorsanız, planlarınız iyi yapmalısınız.

BALIK: Kendinizi gözden geçiriyor ve yapacağınız işler konusunda yeni düzenlemeler içine giriyorsunuz. Duygularınız derin, fakat bu özelliğinizi çevrenize göstermek istemiyorsunuz. Ay'ın konumu, duygusal karışıklıklar konusunda beklemenizi öneriyor. Uzun süredir gündeme gelmeyen konular başınızı ağrıtabilir. Ayrıntılara dikkat edin.