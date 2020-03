KOÇ:

Bugün, Güneş ve Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz. Sosyal ve kişisel yaşamınızda istediğiniz enerjiyi yakalarken, partnerinizle birlikte ortak çalışmalara katılacaksınız. Grup çalışmalar ve toplu organizasyonlar için her türlü girişimciliğinizi kullanacaksınız. Motivasyon gücünüzü oldukça yüksek. Yolculuklar söz konusu olacaktır.



BOĞA:

Ailenizin bazı masraflarına katkıda bulunmak isteyebilirsiniz. Kendi gücünüzü sevdiklerinizle paylaşmak niyetindesiniz. Sevdiklerinizle ortak kararlar alacaksınız. Özellikle baba menşeli olayların gündem kazanması sonucunda; bazı sorumluluklarınız artacak, çeşitli parasal konular ve olaylar, gün içinde yerlerini alacaktır.



İKİZLER:

Yakın dostlarınızdan alacağınız haberler, sizin için oldukça sevindirici olacaktır. Orijinal fikirli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Partnerinizle macera hissi yaşamak istiyor ve, birlikte yeni ve ortak kararlar alıyorsunuz. Fikir ayrılıklarına düşmek istemiyorsanız, seçeceğiniz konuların aynı paralellikte olmasına dikkat etmelisiniz.



YENGEÇ:

Maddi konularda istediğiniz başarı grafiğine kavuşmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Gücünüzü yükseltmek için bazı değerlerin önemli olduğunu kabul ediyor ve mütevazi olmak istemiyorsunuz. Hedefleriniz çok yüksek. Sahip olma duygunuzu, had safhalarda yaşayabilirsiniz. Bugün, kendinize güveniyorsunuz.



ASLAN:

Güçlü enerjinizi hem kendiniz, hem de çevreniz hissediyor. Yapacağınız her şeyi, önceden tasarlamalısınız. Spontone işlerden hoşlanmanıza rağmen, sosyal enerjinizi bazen yanlış kullanabiliyorsunuz. Çılgınlıktan uzak kalmanızda fayda var. Bugün, aşkla ilgili sıra dışı duygular kapınızı çalabilir. Dikkatli olmalısınız.



BAŞAK:

Bugün, ailenizle birlikte baş başa kalmak isteyeceksiniz. Onlarla duygu paylaşımı içinde olmanız, ortak bir çok aktiviteleri de gündeme getirecektir. Kafanızda tasarladığınız, satın almayı planladığınız eşyalar için uygun bir gün. Arkadaşlarınız ve dostlarınızı memnun etmeyi arzulayabilirsiniz. Fakat uzun vadeli sözler vermemelisiniz.



TERAZİ:

Çevresel ilişkilerinizde sosyal aktivitenizin yüksek olduğu bir gün. Zihinsel enerjiniz olumlu ve algılama yeteneğinizi çok iyi kullanıyorsunuz. Yaşamınız renklendirmek isteyebilirsiniz. İş problemlerinizi çok kolay aşabileceğiniz bir gün. Arkadaşlarınız arasında kendinizi kolayca ifade edeceksiniz.



AKREP:

Liderlik özelliklerinizi ön plana çıkarmanız için gerekli enerjiye sahipsiniz. Maddi konularda hırslı ve mücadeleci yönünüzü vurguluyorsunuz.. Toplumsal olaylarda bazı engellere takılmak istemiyorsanız, kişisel özgürlüğünüzü ikinci plana atmalı ve sadece kendinizi mesleki anlamda ifade etmeyi hedeflemelisiniz.



YAY:

Finans konularında karşı tarafın gücünden faydalanmak için, uygun ve olumlu bir gün. Gücünüzü sınamaktan korkmuyor ve cesur bir şekilde olaylara sarılıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi iyi bilenler için, korkutucu olabilir fakat dostlarınızın sizden beklentileri daima destekleyici tarzda gelişmektedir. Talepler gittikçe artıyor.



OĞLAK:

İş birliğine önem vermeniz gerektiğini siz de fark ediyor ve bugün, daha sosyal olmaya gayret ediyorsunuz. Orijinal fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Kendinize özgün bir stil geliştirmekten yanasınız. Partnerinizin de, sizinle aynı fikirde olmasını beklemek hakkınız ve ona duygularınızı anlatmalısınız.



KOVA:

Birlikte çalıştığınız kişilerin gücünden faydalanmanız için her türlü gerekli şarta sahipsiniz. Bugün, onların orijinal düşüncelerinden yola çıkarak, istediğiniz performansı yakalayacak ve başarınızı perçinleyeceksiniz. Ani fikir değişimlerine karşı temkinli olmalı, düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirmesini bilmelisiniz.



BALIK:

Duygularınızda yanılma payınızın bile olması, sizi çileden çıkarmaya yetiyor. Konuşmalarınızda emir verir gibi konuşmalarınız en yakın arkadaşlarınızın bile tepkisini alıyor. Bu konuda gerçekten çok dikkatli olmalısınız. Duygusal konularda derin düşünmenizi sağlayan olayların ortasında kalabilirsiniz.

