KOÇ:

Ay burcunuzda ilerlerken, zaman kavramı ile problemleriniz var. İşlerinizi zamanında yetiştirerek gerekli disiplini sağlamalısınız. Duygusal konularda fazla hassas olduğunuz bir gün Kendinizi ifade ederken, baskıcı kişiliklere karşı tepki oluşturacaksınız. Venüs'ü konumu, maddi konularda ise, bazı borçlarınızı tahsil edeceğinizi gösteriyor.



BOĞA:

Yatırımlar konusunda inatçı bir tablo çiziyorsunuz. Güven duygusunun yarattığı motivasyon gücü, aynı zamanda başarılı olma konusunda size destekleyici bir zemin hazırlıyor. Kendinize yeterince güvenmenize rağmen, aile içi ilişkilerinizde, karşılaştığınız problemlerde etkin olamıyorsunuz. Sevdiklerinizin işlerine çok fazla karışmamalısınız.



İKİZLER:

Enerjinizi en iyi şekilde ortaya dökebileceğiniz bir gün. Sosyal çalışmalardan hoşlanıyor ve bu konuda çevrenize de destek vermek istiyorsunuz. Hızlı gelişen olaylara karşı kendinizi koruma altına almalı ve gücünüzü bölmemelisiniz. Toplumsal ihtiyaçlarınızı doğrultusunda hareket ederek, egonuzu ön plana çıkarıyorsunuz.



YENGEÇ:

Hedeflerinizi yüksek tutmak gibi koyduğunuz bazı kuralları, kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz. Bugün, dengelerinizle başınız dertte. Mesleki konuların ön sıralarda yer alması sonucunda, ertelediğiniz işlerin birikmesine meydan vermemelisiniz. Bugün, disiplinli davranmakla bir çok başarıyı garantileyebilirsiniz..



ASLAN:

Bugün Ay'ın konumu, olayları yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek itiyorsunuz. Güvendiğiniz konularda başarılısınız.



BAŞAK:

Bilinçaltı dürtülerinizin sizin için önemi olduğunu biliyor ve davranışlarınızda belli bir düzeyi korumaya çalışıyorsunuz.. Venüs ortak burcunuz olan Boğa'da ilerlerken bir çok fırsatların yeniden karşınıza çıkmasıyla performansınız hakkında düşünmenizi sağlayacak.. Projeleriniz konusunda çevrenizin üretkenliğinden faydalanabilirsiniz.



TERAZİ:

Sosyal ve çevresel ilişkilerinizde istediğiniz denklemi kurabileceğiniz bir gün. Yardım sever duygularınız atakta. Bugün, karşılıklı ilişkilerinizde, partnerinizin etkisinde altında kalacak ve sosyal yaşantınızda gereken desteği göreceksiniz. Entelektüel davranışlarınız sayesinde, istediğiniz kişilerin dikkatini çekme konusunda zorlanmayacaksınız.



AKREP:

Çevrenizle paylaşmak adına yaptığınız çalışmaların, ödülünü beklemeniz en büyük hakkınız. Hayal kırıklığı yaşadığınız zaman, kendinizi her şeyden soyutluyorsunuz. Eski bir teklif tekrar sunulabilir. Karar vermeden önce detaylar üzerinde durmalı ve acele etmemelisiniz. Yeni fikirler başlangıçta cazip gelse bile, sonradan içsel olarak kabul edemiyorsunuz.



YAY:

Aile içinde kendinizi çok iyi ifade edebileceğinize inandığınız için,. özgürlüğünüzü sorguluyorsunuz. Geleneksel yapınızı ve eski alışkanlıklarınızı kolay sentezleyebileceğiniz bir gün içindesiniz. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz. Bugün, olaylara yine hakim olma duygusu içindesiniz.



OĞLAK:

Venüs kombinasyon burcunuz Boğa'da ilerliyor ve sosyal ilişkilerinize renklilik ve farklılık getiriyor. Bugün, yalnızlıktan hoşlanmayacak ve bir çok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz. . Kendinizi ispat etme konusunda ilişkilerinizi ustaca kullanıyorsunuz.



KOVA:

İlişkilerinizde sürekli bir aşama içindesiniz. Zihinsel aktivitenizin yüksek oluşu ve olaylara her zamankinden daha yapıcı yaklaşmanız, partnerinizi ihmal etmenize neden olabilir. Gücünüzü kendi çabalarınız sayesinde ortaya koyuyorsunuz. Bugün, girişimciliğinizi istediğiniz şekilde kullanabileceksiniz.



BALIK:

Öz güveninizi ortaya koyarak, finans konularınızı gözden geçirmelisiniz. Hayal ettiğiniz her şeyi yeniden yapılandıracaksınız. Maddi konulara yaklaşım tarzınız son derece dürüst ve direk. Birlikte iş yaptığınız kişilerle, istediğiniz performansı yakalayacak ve kişisel isteklerinizi gerçekleştirme fırsatı yakalayacaksınız.