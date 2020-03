Bazı filmler vardır, istemeden izlersiniz.

Sinema bileti kuyruğuna girersiniz fakat seans doludur. Rastgele herhangi bir salonda farklı bir filmde kendinizi buluverirsiniz.

Kötü bir seçim değildir ama o seans korku filmine dönüşür. Aklınız o çok istediğiniz diğer filmde kalmıştır. Harikulade olan her şey uzaklaşmaya başlar. Hayatın gerçeğinde anormal konuların bir araya gelmesiyle ne olduğunuzu anlamazsınız bile. Sinemadan çıktığınızda bir rahatlama alır sizi.

Bulunduğunuz ana müteşekkir olursunuz.

Dünya bir kaosun içinde yuvarlanmaya başladı. Yaşam bir gecede değişti. Önce bazı ülkeler de daha sonra tüm dünyada durumun ciddiyeti anlaşılmaya başladı.

Kaçamayacağımız bir senaryonun içinde bulduk kendimizi. İnsanlık kültürünün yok ettiği geleceğin çarpışmasını konu alan, bu tarihi anı başka nasıl açıklayabiliriz ki.



DÜNYA KAVŞAK NOTKASINDA

Dünyanın önemli bir kısmında ahlak ve erdem çökmeye başladı ve hızla yayılıyor.

Kötülük bulaşıcıdır çünkü. Ahlakın, ilkelerin ve değerlerin sözde gelişmiş dünyanın aksi yönünde, bu derece hızlı tükenmesiyle, bir yerden sonra yönetilmesi mümkün olmamaya başladı.

Tekrar düşünelim! bir yerlere doğru sürükleniyoruz.

İnsanların çoğu bu kötü gidişin farkında, fakat değilmiş gibi yapıyorlar..

Umutsuzluğa kapılmayalım. Şüphesiz ki, geleceği yalnız Allah bilir. Görünen köyün hikayesini de unutmayalım...

Kapitalizm bütün kavramları ve kurumları ile birlikte bitiyor. Dünya tarihi bir kavşak noktasında. Gelecek geçmişten çok farklı olacak. Bu süreçte, tarih, gelenek, ekonomi, siyaset, aile; her şey değişiyor.

Eğitim, sağlık, gıda, haberleşme, hayat tarzı, neredeyse değişmedik hiçbir şey kalmayacak. Para değişecek, ev, iş, yol, ulaşım araçları her şey. Tarım, sanayi, yasama, yürütme, yargı, yerel yönetimler, meslek örgütleri, özgürlük anlayışı, demokrasi hepsi değişecek.



REAKSİYONLAR OLACAK

Bireyler ve topluluklar dini kökenlerinden dolayı birbirlerine düşmanlık beslerken, demokrasiden ne beklenir?

Eleştirel düşünmenin alay konusu olduğu, bireysel egoların hüküm sürdüğü, fakirlerin suçlandığı ve aşağılanmaya maruz bırakıldığı, küçümseme ekonomisiyle yönetilen bir dünya toplumundan ne beklenir?

Öfke ve panik durumundakilerin problemlerine yabancı kalıp çok da önemli olmayan konularla ilgilenen global siyasetten ne beklenir?

Peki ya bunca olumsuz ortama, yaşam biçimine karşı hiç mi bir karşıt düşünce veya uyarı gelmeyecekti. Elbette reaksiyonlar oldu ve olmaya devam etmekte ve edecek de. Zaten evren düzeni korumanın ilk uyarısını kendisi yaptı ve bir şekilde korona ortaya çıktı.

Tamam olumsuz gelişmeler var. Ya da beklentiler hemen gerçekleşmiyor. Havada kara bulutlar dolaşıyor. Gelecek günler, geçen günleri de aratabilir. Mal da, mülk de, makam da yalan. Birileri gelir oyalanır gider, yarın bir başkası gelir. O da gider.

Hayat böyle. Tek gerçek var, o da sınavdan geçiyor olmamız.



EVREN BİZİ AFFEDER

Dönüşümüz muhteşem olsun isterdik.

Şurada olumlu cümleler kuralım isterdik.

Biliyorum çoğumuzun, umudu tükenir oldu, çok yorgunuz.

Çünkü yıllar önce sahip olduğumuzu bildiğimiz erdem dolu bazı duyguları yitirmeye başlamıştık. O halde onları tekrar kazanalım, güncelleştirelim. Unuttuğumuz kavramlara gelin bir göz atalım. Sevgi, kardeşlik, dostluk, iletişim, sadakat, tolerans, anlayış ve daha nicelerine geri dönelim. İyi niyetli olalım. Evren bizi affedecektir. Dünyanın karanlıktan aydınlığa acil geçmesi lazım. Güzel bir yaşam eminim yakındır.



GÜNÜN SÖZÜ

Hayat insana bağışlanmış değil, ödünç verilmiştir. (Anonim)