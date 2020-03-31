KOÇ:

Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Özellikle bugün, çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir. Bugün, Ay'ın bulunduğu konum, organizasyon çalışmalarınıza daha çok ağırlık vermenizi öneriyor



BOĞA:

Bugün, entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.



İKİZLER:

Sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Bugün bir çok kombinasyon çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.



YENGEÇ:

Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinize kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor.



ASLAN:

Bugün yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaptığınız görüşmeler, girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor. Yaşam kalitenizi artıracak, yeni projeler peşindesiniz.



BAŞAK:

Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Fakat, size yakın kişiler, mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyor. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor.



TERAZİ:

Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Bugün görüşeceğiniz kişilerin, samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız.



AKREP:

Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz. Sizi sıkan özel durumlardan uzaklaşmalı ve eski dostların size önereceği fikirlere kulak vermelisiniz..



YAY:

Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlerseniz, ilişkiniz her anlamda pozitif olacaktır. Çünkü, bazen gereğinden fazla katı davranışlar sergiliyorsunuz.



OĞLAK:

Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz. Güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden, elinizde olan imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor.



KOVA:

Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor. Kazançlarınız konusunda dikkatli davranmak ve hiç kimseye gereksiz sözler vermek istemiyorsunuz. Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteklerin önemli olduğunu farkındasınız.



BALIK:

Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bugün çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz.