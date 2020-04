KOÇ:

Yatırım konusunda ilginç fikirler geliştireceksiniz. Sabah saatlerinde düşük olan enerjiniz, günün ilerleyen zamanlarında geçecek. Fakat, çevrenizde gelişen olaylara dikkat etmelisiniz. Yaşantınızdaki kişi ile bazı konularda aykırı düşüyorsunuz. Sizin romantik yapınızı onun anlaması zaman alabilir.



BOĞA:

Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi daha da ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz.. Çalışma hayatınızda ayrıntıcı davranarak, en önemli olayları kaçırabilirsiniz. Bazen gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.



İKİZLER.

Bugün, kombinasyon işlerinizi ön plana çıkaracak ve olayları her türlü şekilde irdeleme şansını yakalayacaksınız. Durum değerlendirmesi yaparken, mantıksal yönünüz ağır basıyor. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve içsel savaşlarınızı sizi rahatsız edecek boyutlara gelmesine izin vermemelisiniz.



YENGEÇ:

Arkadaşlarınızın fikrinden yola çıkarak, işinizle ilgili farklı yöntemleri denemek isteyebilirsiniz. Merkür sekizinci evinizdeki ileri hareketi, yatırım konularınızın hız kazanacağını gösteriyor. Çevresel koşulların birden açıldığını görmek, sizi olumlu etkiliyor. . Bugün yakınlarınızdan yardım alabilirsiniz.



ASLAN:

Hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Bugün, kişisel zevkleriniz çok önemli. Kendinizle ilgili bir takım çalışmalar içinde olacaksınız. Sevdiğiniz kişi ile kişilik çatışmalarından vazgeçmeli ve onun da fikirlerine saygı göstermelisiniz.



BAŞAK:

Çevrenizden destek aldığınız zaman kendinizi çok daha mutlu hissediyorsunuz. Birlik ve beraberlik duygularınız oldukça yoğun. İş birliği içinde hareket etmeniz, girişimci tarafınızı belirgin hale getiriyor. İş hayatınızda oldukça sert bir görünüm sergilemenize rağmen, yakınlarınız özel yaşamınızdaki sıcaklığınızı biliyorlar.



TERAZİ:

İnatçı yapınızı bilenler, yenilikler konusunda sizi ikna edemiyorlar. Çevrenizin desteğini reddediyor, bildiğiniz konulardan şaşmıyorsunuz. Bugün, yanlış konularda ısrarcı davranmanız yüzünden, hatalara neden olabilirsiniz. Ailenizle ilgili ters giden bazı olayların, düzelmesine yardımcı olmanız gerekecektir.



AKREP:

Burcunuzda ilerleyen Ay sayesinde, arkadaşlarınızla birlikte farklı fakat ilginç bir tablo oluşturacak, uzun süredir beklediğiniz ortamları yakalayacaksınız. Aşırı davranışlardan uzak kalmayı başarabilirseniz, kendinizi daha rahat ifade ettiğinizi göreceksiniz. Bugün, ailenin yaşlı kişileri ile duygusal bağlarınızı güçlü tutmak isteyeceksiniz.



YAY:

Bugün marjinal düşünceler içinde olmanıza rağmen, hislerinizi kontrol altında tutmayı başarıyorsunuz. Aşk ve özgürlüğün bir arada olması mümkün değil ve siz oyunuzu özgürlükten yana kullanıyorsunuz. Yalnız kalmayı sevmediğiniz için, yanlış dostluklar yüzünden her an zarara uğrayabilirsiniz.



OĞLAK:

Ay, Akrep'te ilerlerken, yenilenme duygusu içinde hareket edebilir ve bulunduğunuz ortamları değiştirmek isteyebilirsiniz. Sizi zorlayacak hareketlerden vazgeçmelisiniz. Son günlerde gereksiz bir şekilde vücudunuza yükleniyorsunuz. Bazı işleri çevrenizle paylaşabilir, evde oturup dostlarınızı ağırlayabilirsiniz.



KOVA:

Son günlerde iş yaşantınızda değişimler yaşıyorsunuz. Aklınıza gelen çılgın düşüncelerden vazgeçmeli ve fırsatları kullanmalısınız. Çevrenizde, oto kontrol sisteminizin dışında gelişebilecek olaylara hazırlıklı olmalısınız. İçsel dengenizi mükemmel olması sayesinde çözümleyici tarafınız ortaya çıkarıyor.



BALIK:

Etrafınızdaki gelişen olayların iyi bir takipçisi olmanıza rağmen, bugün duygularınızı kendinize saklamak istemeyeceksiniz. Çevrenizdeki otoriteye başkaldırmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Bugün sinirli bir gününüz ve sakinliği denemelisiniz. Her şeyi gözünüzde fazla büyütüyor ve sonrada problemler yaşıyorsunuz