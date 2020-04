KOÇ:

Aşk hayatınız oldukça mutlu görünüyor. Bu konuda iddialı ve idealist davranacaksınız. Aşka ve çevrenize yoğun duygular içindesiniz. Etrafınıza farklı gözlerle bakarken, manevi duygularınızda bir artış olacak. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, içinde bulunduğunuz çevreye karşı ikna edici tavırlar sergilemeye özen gösterin.



BOĞA:

Geçmişte kalan hatalarınızın tekrar sizi rahatsız etmesini engellemek elinizde. Yardıma ihtiyaç duyduğunuz anlarda, çekinmeden gerekli yerlerden yardım isteyebilirsiniz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Yaşam sizi istediğiniz platforma getirecektir.



İKİZLER:

Aşk hayatınızda hassasiyetin hakim olduğu bir güiçindesiniz. Gireceğiniz ortamlarda romantik bir buluşma sürprizlerine hazır olun. Bazı dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. Vitamin ve mineral dengenizi korumalı, uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Maneviyat duygusu içinde hareket etmek sizi oldukça rahatlatacaktır.



YENGEÇ:

Düşündüğünüz konuları gerçekleştirme çabası içinde eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak ve yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız. Meslek ve kariyerinizle ilgili idealleriniz ve istekleriniz ön plana çıkarıyor. Hedefleriniz sizi yönlendirmeye başlıyor. Ayaklarınızı ve bileklerinizi korumalı ve bacaklarınızı hareket ettirmelisiniz.



ASLAN:

Birlikte çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun ve farklı bakmaya başlayacaksınız. Hissi yetenekleriniz sizi çok daha yukarılara taşıyacak. Hayatın doğal yapılanması içinde her şeyi çok kolay çözerek, taşları yerine oturtacaksınız. Çevrenizde sizin bilgeliğinizden faydalanacak çok kişiye önderlik yapacaksınız.



BAŞAK:

Fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, değişimlerde gönüllü davranacak ve cesur tavırlarınızla dikkat çekmeyi başaracaksınız. Ortaklıklar, aşk ve iş ilişkilerinizdeki isteklerinizi kabul ettirme konusunda oldukça kararlı bir tutum izleyeceksiniz.



TERAZİ:

Mesleki yaşamınızda birlikte olduğunuz kişileri, ısrarcılığınızla şekillendirmeye çalışmayın. Aşırı görev düşkünlüğü içerisinde, üstünüze vazife olmayan konularda da çaba sarf ederek, yoğun günler geçirebilirsiniz. Ama tüm bunlar yaşam enerjinizin giderek azalması ve yorgunluk demektir. Yetersiz gördüğünüz konuları tekrar ele alırken, disiplinli olmak zorundasınız.



AKREP:

Eşiniz, maddi konularda her zamankinden daha fazla destek verecek. Çevrenizdeki kişileri korumak içgüdüsüyle hareke ettiğiniz müddetçe maddi kaygılardan uzak yaşamanız mümkün. Çünkü karşılı paslaşmaların size vereceği önemli fırsatlardan yararlanabileceksiniz. Ortak ilişkilerinizi kendi inisiyatifiniz doğrultusunda düzenleyebileceksiniz.



YAY:

Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz. Gün içindeş, duygusal yönleriniz ortaya çıkacak. Her zamanki çekiciliğinizi belirgin bir şekilde ilişkilerinize yansıtacaksınız. Yönetici ruhu taşıyan insanlar size daha fazla güven verecek. Onlarla bir çok iş fırsatı yakalayacaksınız.



OĞLAK:

Fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Ortaklıklar, aşk ve iş ilişkilerinizdeki isteklerinizi kabul ettirme konusunda oldukça kararlı bir tutum izleyeceksiniz. Uyumlu düşüncelerinizle ortaklıklar konusunda ılımlı bir hava estirecek, her türlü fedakarlığa hazır olacaksınız. Cildinize özen göstermeli, yağlı yemeklerden uzak kalmalısınız.



KOVA:

Kendinizi enerjik hissettiğiniz anlarda takıntılarınızı göz ardı etmeye çalışın ve sizi dinlendirici ortamlara doğru uzaklaşın. Öfkelerinize hakim olduğunuz sürece, sağlığınız bir sorun yaratmayacak. Bu dönem askıya alacağınız çalışmalar canınızı sıkmamalı, kaçırdığınız fırsatları düşünerek işlerinizi yeniden planlarken, başka işler için zaman kazanmalısınız.



BALIK:

Eski bir aşkın gündeme gelmesi de söz konusu. Yine bu dönem çevrenizle olan paylaşımcı grup çalışmalarından çok kendi inisiyatifinize dönük işleri tercih ederken, kendinize ve kişiliğinize değer vereceksiniz. Sadece kendinize güveniyor, size katkıda bulunmak isteyenleri kibarca geri çeviriyorsunuz. İskelet sistemini zorlayacak hareketlerden kaçınmalısınız.