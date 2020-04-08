KOÇ:

İlişkilerinize zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin.. Mars'ın Kova burcunda ilerlemesi çevresel ilişkileri ön plana çıkarıyor.. Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlayacaksınız. Önce değer vermek istemeseniz bile, daha sonra olabilecek eksileri düşünecek ve vazgeçeceksiniz.



BOĞA:

Kendiniz kadar çevrenizi düşünmeniz tabii ki çok güzel. Fakat zaman zaman aşırıya kaçabilir, sevdiklerinizin de, harcamalarını denetlemek isteyebilirsiniz. Artık geçmişin hesabını yapmak istemiyorsunuz. Girdiğiniz ortamlarda kendinizden emin tavırlarınız ve etkileyici cümlelerinizde arkanızda bir hayranlık ordusu bırakacaksınız.



İKİZLER:

Kişisel olaylarınızı ailenizle bütünleşerek yaşamak isteyeceksiniz. Onların fikirleri sizin için oldukça önem taşıyor. Merkür kariyer evinizde tüm iyi dileklerini ve olumlu enerjisini size aktarmak için, sanki size söz vermiş gibi davranıyor. Romantik olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek. Fakat bu özelliğinizi yakın aile ilişkilerinizde de kullanmak isteyeceksiniz.



YENGEÇ:

Satürn karşıt para evinizde ilerlemeye başlamasıyla, küçük dostlukların ve küçük planlarınızın gündem kazanması söz konusu olacak. Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Yakın arkadaşlarınızın kişisel çıkarları yüzünden zarar görebilirsiniz. Performans gerektiren konularda daha dikkatli davranmanız gerekebilir.



ASLAN:

Bugün, bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz.. Eğer, bekarsanız ve sevgili arıyorsanız; işte size büyük bir fırsat. Tesadüfen tanışacağınız bir kişi ile şimdiden kollarıı sıvayın ve yeni duygularınızın keyfini çıkarın. Ay ve Venüs ne zaman hava burçlarında bir araya gelse aşk kıvılcımlarını bir anda çakar unutmayın.



BAŞAK:

Ayni fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Satürn'ün Kova burcunda ilerlemesi eski dostların ve aşkların gündem kazanacağını gösteriyor. Girdiğiniz topluluklarda ön planda olmanın zevkini yaşayacaksınız.



TERAZİ:

Risklere karşı dayanılmaz bir şekilde arzu duyacaksınız. Beraberliklerinizde, ani gelişen kıskançlıklar nedeniyle zor anlar yaşarken, kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Eğlenceyle aranızın iyi olduğu bir dönem fakat siz; çalışma yaşantınızdaki yoğun temponuzu eğlenirken de aşırıya kaçarak gösterebilirsiniz.



AKREP:

Eski evinizi yeniden restore etmek için tam zamanı. Mars ve Satürn aile ve yuva evinizde size bu fırsatı veriyor.. Nostaljik yapılardan hoşlandığınız bir gerçek. Beklediğiniz ve tarzınıza uygun bir ev ve yaşam alanı olacak ve siz bu fırsatlardan memnun kalacaksınız. İstekleriniz konusunda sabırlı ve öz verili davranmalısınız.



YAY:

Çok cesur ve enerjinizin yüksek olduğu bir gün yaşayacaksınız. Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız. Üstelik dostlarınız için kendinizi ön satıhlara atabilirsiniz. Biraz da, bunu bilerek yapacaksınız. Çünkü şövalye ruhunuz ortaya çıkıyor. Çevrenize örnek oluyorsunuz. Katılacağınız grup yemeklerinde kontrolü elden bırakmayın.



OĞLAK:

Bugün, sevdiklerinizi evinizde ağırlamak istemeniz, onları da, mutlu edecek. Bu karizmatik dostlarınızın size iyilik yapma şansını onlara vermelisiniz. Çünkü onlarda uzun süredir bekledikleri, dostluklarını ispat etme şansını yakalayacaklardır. Geceleri erken yatmaya gayret edin. Katılacağınız toplantılarda yiyeceklerinizi fazla abartmamalısınız.



KOVA:

Bu gün sosyal ilişkiler, dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Enerjiniz güçlü ve çarpıcı. Kendinize güveniyorsunuz ve karşı cins üzerinde etkilisiniz. Yaşamın biraz da cesaret olduğunu bu dönemde, özgüveninizin size sağladığı avantajları istediğiniz alanda kullanabileceksiniz. Ay; duygularınızın yenilenmesine ve yaratıcılığınız artmasına neden olacaktır.



BALIK:

Geleneksel yapınızı kararlı bir şekilde muhafaza ederek, işinizin gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız. Fakat Satürn'ün Kova burcundaki hareketi yüzünden bazı problemler yaşamanız mümkün. Mesleki konularda istekleriniz gecikecektir. Birçok işi bir arada yapmayı arzulamanız rağmen çift fikirli yapınızdan dolayı bocalayabilirsiniz.