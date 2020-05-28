KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalıştığınız arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.



BOĞA: Bu dönem; yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Bilinçaltınızda takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluk yaşayacak ve cesur bir şekilde riskleri göze alacaksınız.



İKİZLER: Entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Ortamlarda özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.



YENGEÇ: Ön yargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız.



ASLAN: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Gerekli bağlantıları kuruyorsunuz.



BAŞAK: Akılcılığa her zaman çok önem veren bir kişi olarak duygularınız yoğun olacaktır. Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteyeceksiniz.



TERAZİ: Deneyimler ve testlerden geçiyorsunuz. İşinizde yükselme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün.. Bu ortak organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir.



AKREP: Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Birlikte olduğunuz kişileri duygusal anlamda zorlayabilir, küçük nedenlerden sorunları büyütebilirsiniz. Onlar ikna etmek için çaba sarf edeceksiniz.



YAY: Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinize kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor.



OĞLAK: Bugün çevrenizde duygusal konulara uzak görünmeniz, farklı yorumlanıyor. Mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyorsunuz.



KOVA: İşinizi yaparken; duygusallıktan uzak durmalısınız. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Uzun süredir özlediğiniz eski ortamları canlandırabilirsiniz



BALIK: Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz.