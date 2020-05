KOÇ: İlişkilerinizde ani ataklar yapmayın.

Duygusal konularda yanlış anlaşılabilirsiniz.

Beklediğiniz tekliflerin gecikmesi sizde sıkıntı yapacaktır. Ortak proje ürettiğiniz arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilirsiniz.



BOĞA: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterip ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yapıyorsunuz.



İKİZLER: Sosyal hayatınızda yenilikler söz konusu.

Çocukları olanlar, onların eğitimleri ile ilgili bir takım gereksiz problemler üzerinde yoğunlaşabilir. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmalısınız.



YENGEÇ: Ailenizle ilgili sorunları fazla abartmadan çözmelisiniz. Dostlarınızla aranızda istenmeyen pürüzler çıkabilir. Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. Mantıklı olmalısınız.



ASLAN: Yakın arkadaşlarınızın olumsuz davranışları, sizin işinize yarayabilir. Daha önce göremediğiniz bazı huyları onları ele verecektir. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır.



BAŞAK: Sizi sıkan özel durumlarda uzaklaşmalısınız.

Her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.



TERAZİ: Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız.

Bugün, kendinize güvenebilirsiniz.

Yenilgiyi kabul etmiyorsunuz.

Dengelerinizi istemeden zorlayabilirsiniz.



AKREP: Her alanda kendinizi göstermek isteseniz de yaşadığınız olaylar sizi zorluyor.

Çevrenizin kuşatılmış olması kimsenin suçu değil. Her duygu içinde ödün vermek zorunda kalıyorsunuz.



YAY: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamayabilirsiniz.

Çünkü sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Partnerinizin davranışlarından farklı anlamlar çıkarmamalısınız.



OĞLAK: İşinizle ilgili verdiğiniz sözleri zamanında yerine getirmeye önem verin.

Çünkü, çalışma hayatında buna benzer iş disiplinleri, kişinin performansı ile direk bağlantılı olan parametrelerdir.



KOVA: Seyahatlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. İşiniz konusunda hatalara meydan vermeme mücadelenizin, sizde nelere mal olduğunu kimse bilemez. Hiç kimseye anlatma çabası içinde de olmayın.



BALIK: İşinizde duygusal bir doyum sağlamak istiyorsanız, yanlış bir gününüzdesiniz.

Çevrenizin dertlerini dinlemekle yetinmelisiniz.

Partnerinizin size göre hoş olmayan tavırlarını çok fazla büyütüyorsunuz.