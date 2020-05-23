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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.05.2020, 00:00

KOÇ: İlişkilerinizde ani ataklar yapmayın.
Duygusal konularda yanlış anlaşılabilirsiniz.
Beklediğiniz tekliflerin gecikmesi sizde sıkıntı yapacaktır. Ortak proje ürettiğiniz arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilirsiniz.

BOĞA: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterip ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yapıyorsunuz.

İKİZLER: Sosyal hayatınızda yenilikler söz konusu.
Çocukları olanlar, onların eğitimleri ile ilgili bir takım gereksiz problemler üzerinde yoğunlaşabilir. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmalısınız.

YENGEÇ: Ailenizle ilgili sorunları fazla abartmadan çözmelisiniz. Dostlarınızla aranızda istenmeyen pürüzler çıkabilir. Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. Mantıklı olmalısınız.

ASLAN: Yakın arkadaşlarınızın olumsuz davranışları, sizin işinize yarayabilir. Daha önce göremediğiniz bazı huyları onları ele verecektir. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır.

BAŞAK: Sizi sıkan özel durumlarda uzaklaşmalısınız.
Her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

TERAZİ: Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız.
Bugün, kendinize güvenebilirsiniz.
Yenilgiyi kabul etmiyorsunuz.
Dengelerinizi istemeden zorlayabilirsiniz.

AKREP: Her alanda kendinizi göstermek isteseniz de yaşadığınız olaylar sizi zorluyor.
Çevrenizin kuşatılmış olması kimsenin suçu değil. Her duygu içinde ödün vermek zorunda kalıyorsunuz.

YAY: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamayabilirsiniz.
Çünkü sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Partnerinizin davranışlarından farklı anlamlar çıkarmamalısınız.

OĞLAK: İşinizle ilgili verdiğiniz sözleri zamanında yerine getirmeye önem verin.
Çünkü, çalışma hayatında buna benzer iş disiplinleri, kişinin performansı ile direk bağlantılı olan parametrelerdir.

KOVA: Seyahatlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. İşiniz konusunda hatalara meydan vermeme mücadelenizin, sizde nelere mal olduğunu kimse bilemez. Hiç kimseye anlatma çabası içinde de olmayın.

BALIK: İşinizde duygusal bir doyum sağlamak istiyorsanız, yanlış bir gününüzdesiniz.
Çevrenizin dertlerini dinlemekle yetinmelisiniz.
Partnerinizin size göre hoş olmayan tavırlarını çok fazla büyütüyorsunuz.

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