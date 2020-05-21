KOÇ: Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz.

BOĞA: Bugün duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz.

Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor.



İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmamalısınız, ılımlı olmaya çalışın. Bugün çevrenizle güç birliği içinde olmak isteyebilirsiniz.

Kararları tek başınıza veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi kullanacağınız bir gün.



YENGEÇ: Kapalı ve duygusal bir tavır sergiliyorsunuz.

Düşündüğünüz olayları büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.



ASLAN: Güçlü dostluklar yerine, amaçlara yönelik kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz.

Özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve imtiyazlı biri gibi görmemelisiniz.



BAŞAK: Aklınız maddesel konularda olmasına rağmen, sosyal yaşantınızı canlı tutmak için gerekli tüm doneler sahipsiniz.

Düşüncelerinizi yansıtma konusunda oldukça başarılı günlerinizden biri.





TERAZİ: Kısa yollarla ilgili planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir, onlarla ortak çalışmalar içine girebilirsiniz.

Bugün bulunduğunuz ortamlarda düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.



AKREP: Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken, çevre ile yaşadığınızı unutmayın.

İnsanlar fazla müdahaleci olduklarında, hemen savunmaya geçiyorsunuz.



YAY: Sistemli davrandığınız zaman daha başarılı olduğunuz kesin. Üretkenliğinizi vurgulayacak konulara yoğunlaşmalısınız.

Sizi zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın, önemli olanı seçmelisiniz.



OĞLAK: Jüpiter'den önemli destekler almaya devam ediyorsunuz. Kişisel özgürlüğünüzü zedelemeyen işlere hazırsınız.

Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zaman, başarı yüzdeniz çok artıyor.



KOVA: Bugün, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu olacak. Birçok işinizi zincirleme halletmelisiniz. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki insanlardan ve koşullardan bağımsız düşünün.



BALIK: Sorumluluklarınız yerine getirmede başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olun. Olumlu katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecektir. Yaptığınız çalışmalardan dolayı, takdir göreceksiniz.