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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.05.2020, 00:00

KOÇ: Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz.

BOĞA: Bugün duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz.
Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor.

İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmamalısınız, ılımlı olmaya çalışın. Bugün çevrenizle güç birliği içinde olmak isteyebilirsiniz.
Kararları tek başınıza veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi kullanacağınız bir gün.

YENGEÇ: Kapalı ve duygusal bir tavır sergiliyorsunuz.
Düşündüğünüz olayları büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.

ASLAN: Güçlü dostluklar yerine, amaçlara yönelik kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz.
Özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve imtiyazlı biri gibi görmemelisiniz.

BAŞAK: Aklınız maddesel konularda olmasına rağmen, sosyal yaşantınızı canlı tutmak için gerekli tüm doneler sahipsiniz.
Düşüncelerinizi yansıtma konusunda oldukça başarılı günlerinizden biri.


TERAZİ: Kısa yollarla ilgili planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir, onlarla ortak çalışmalar içine girebilirsiniz.
Bugün bulunduğunuz ortamlarda düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.

AKREP: Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken, çevre ile yaşadığınızı unutmayın.
İnsanlar fazla müdahaleci olduklarında, hemen savunmaya geçiyorsunuz.

YAY: Sistemli davrandığınız zaman daha başarılı olduğunuz kesin. Üretkenliğinizi vurgulayacak konulara yoğunlaşmalısınız.
Sizi zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın, önemli olanı seçmelisiniz.

OĞLAK: Jüpiter'den önemli destekler almaya devam ediyorsunuz. Kişisel özgürlüğünüzü zedelemeyen işlere hazırsınız.
Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zaman, başarı yüzdeniz çok artıyor.

KOVA: Bugün, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu olacak. Birçok işinizi zincirleme halletmelisiniz. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki insanlardan ve koşullardan bağımsız düşünün.

BALIK: Sorumluluklarınız yerine getirmede başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olun. Olumlu katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecektir. Yaptığınız çalışmalardan dolayı, takdir göreceksiniz.

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