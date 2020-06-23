KOÇ: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin enerjisini iyi kullanmalısınız.

Uzun süredir planladığınız atılımları kolayca gerçekleştirecek güçtesiniz.



BOĞA: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrolünüzü artıracaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Karmaşa içinde olsanız da emin hareket edeceksiniz.



İKİZLER: YAKIN dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Birliktelikler kimlik kazanacak.



YENGEÇ: PRATİK düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz.

Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz.

İşleriniz hızla gelişecek. Fakat ani masrafları unutmamalısınız.



ASLAN: GELEN iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulayın.



BAŞAK: DUYGULARDAN çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve arkadaşlarınızla daha çok vakit geçireceksiniz.



TERAZİ: KARARSIZLIKLAR içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Mantığınızdan ayrılamadığınız içiniçinizdeki kıpırdanmalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.



AKREP: BİRLİKTE iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.



YAY: İŞYERİNİZDE değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden biri. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını almak istiyorsunuz.



OĞLAK: YAŞAM kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz.

Stresleri kaldırıp bir kenara koymalısınız.



KOVA: DOSTLUKLARIN pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız..

Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız.



BALIK: UZAK çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans Gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız.

Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.