KOÇ: DUYGUSAL konularda bazı çekişmeler söz konusu. Partnerinizle aranızda güç savaşı var. Olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak, enerjinizi dengeleyeceksiniz.

Planlarınızı gözden geçirin.



BOĞA: BUGÜN duygusal ilişkilerinizde gücü sevdiğiniz için daha sert ve bencilce hareket edebilirsiniz. İlişkilerinizde çevresel koşullarınızın size yarar sağlayacak noktalarına odaklanabilirsiniz.



İKİZLER: KOŞULLARI zorlayarak hedeflerinize ulaşmaya alışmışsınız. Hayallerinizin altında yatan gerçek nedenlerle baş etmesini öğreniyorsunuz. Enerjinizi çevrenizde daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.



YENGEÇ: GÜCÜNÜZÜ yansıtabilecek çalışmalarla çevrenizi etkileyebilirsiniz. Duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz.

Bugün, özel durumlar söz konusu olacak.



ASLAN: ÇEVRENİZE inanmaktan çok, kendinize güvenmek istiyorsunuz. İsteklerinize yeni bir yön vermek istiyorsunuz. Çevrenizdekilere tepkisel yaklaşımlar içindesiniz.

Parasal tablonunuz değişiyor.



BAŞAK: BUGÜN politik davranmalı ve yakınlarınızla fikirlerinizi paylaşırken temkinli olmalısınız. Sonradan fikir değişimleri yaşayacağınız için, arkanızdan olumsuz konuşmaların önünü kesmiş olursunuz.



TERAZİ: İKNA yeteneğinizin çok yüksek olduğu bir gün. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri, tarzınıza uymayabilir.

Yeni iş projeleri gündemde olacak.



AKREP: PLANLI bir şekilde davrandığınızda, olaylar rayına oturuyor. Güçlü dostlarınızın destekleri ve sizin iş bitirici yanınız ortaya mükemmel bir sentez oluştururken karşılıklı çekişmelerden uzak kalmalısınız.



YAY: ÇEVRE ilişkileriniz güçleniyor. Dostlarla bir araya gelecek ve onların fikirlerinden etkileneceksiniz. Sosyal ilişkilerinizi canlı tutma isteğiniz yüzünden, size sunulan tekliflerde farklı istekler arıyorsunuz.



OĞLAK: DAHA sosyal olmak için birçok neden var. Arkadaşlıkların ve dostlukların önem kazanması ve asil duygular içinde olmanız sizi olumlu pozisyonlara getirecek.

Bu dönem varlıklı kişiler ilginizi çekecek.



KOVA: AŞK ve işi bir arada yürüteceğinizden eminseniz bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekmekten korkmayın. Bazılarınızda iddialı bir tutum söz

konusuyken, bazılarınız iş hayatında yeniliğe ihtiyaç duyacak.



BALIK: ARKADAŞLIK ilişkilerinizde dengeli olmalısınız. Aşk ve dostluğu karıştırmamalısınız.

Seçimlerinizde her zamankinden daha dikkatli davranmalısınız.

Engellerin sizi etkilemesine izin vermeyin.