  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.09.2020, 00:00

KOÇ: DUYGUSAL konularda bazı çekişmeler söz konusu. Partnerinizle aranızda güç savaşı var. Olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak, enerjinizi dengeleyeceksiniz.
Planlarınızı gözden geçirin.

BOĞA: BUGÜN duygusal ilişkilerinizde gücü sevdiğiniz için daha sert ve bencilce hareket edebilirsiniz. İlişkilerinizde çevresel koşullarınızın size yarar sağlayacak noktalarına odaklanabilirsiniz.

İKİZLER: KOŞULLARI zorlayarak hedeflerinize ulaşmaya alışmışsınız. Hayallerinizin altında yatan gerçek nedenlerle baş etmesini öğreniyorsunuz. Enerjinizi çevrenizde daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.

YENGEÇ: GÜCÜNÜZÜ yansıtabilecek çalışmalarla çevrenizi etkileyebilirsiniz. Duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz.
Bugün, özel durumlar söz konusu olacak.

ASLAN: ÇEVRENİZE inanmaktan çok, kendinize güvenmek istiyorsunuz. İsteklerinize yeni bir yön vermek istiyorsunuz. Çevrenizdekilere tepkisel yaklaşımlar içindesiniz.
Parasal tablonunuz değişiyor.

BAŞAK: BUGÜN politik davranmalı ve yakınlarınızla fikirlerinizi paylaşırken temkinli olmalısınız. Sonradan fikir değişimleri yaşayacağınız için, arkanızdan olumsuz konuşmaların önünü kesmiş olursunuz.

TERAZİ: İKNA yeteneğinizin çok yüksek olduğu bir gün. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri, tarzınıza uymayabilir.
Yeni iş projeleri gündemde olacak.

AKREP: PLANLI bir şekilde davrandığınızda, olaylar rayına oturuyor. Güçlü dostlarınızın destekleri ve sizin iş bitirici yanınız ortaya mükemmel bir sentez oluştururken karşılıklı çekişmelerden uzak kalmalısınız.

YAY: ÇEVRE ilişkileriniz güçleniyor. Dostlarla bir araya gelecek ve onların fikirlerinden etkileneceksiniz. Sosyal ilişkilerinizi canlı tutma isteğiniz yüzünden, size sunulan tekliflerde farklı istekler arıyorsunuz.

OĞLAK: DAHA sosyal olmak için birçok neden var. Arkadaşlıkların ve dostlukların önem kazanması ve asil duygular içinde olmanız sizi olumlu pozisyonlara getirecek.
Bu dönem varlıklı kişiler ilginizi çekecek.

KOVA: AŞK ve işi bir arada yürüteceğinizden eminseniz bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekmekten korkmayın. Bazılarınızda iddialı bir tutum söz
konusuyken, bazılarınız iş hayatında yeniliğe ihtiyaç duyacak.

BALIK: ARKADAŞLIK ilişkilerinizde dengeli olmalısınız. Aşk ve dostluğu karıştırmamalısınız.
Seçimlerinizde her zamankinden daha dikkatli davranmalısınız.
Engellerin sizi etkilemesine izin vermeyin.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA