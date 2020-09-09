KOÇ: ÇEVRENİZDE her konuda destek verecek dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz.

Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var.



BOĞA: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminiz artıyor. İşinizle ilgili seyahatleriniz olacaktır. Başarıyı kolaylaştırmak için her türlü donanıma sahipsiniz.



İKİZLER: FİNANS konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı artırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız.



YENGEÇ: YAŞAMINIZLA ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen, iç güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var. Bugün oto kontrol sisteminiz sizi uyarıyor. Partnerinizden ilgi bekliyorsunuz.



ASLAN: SİZİ destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla birçok organizasyon çalışmasının içinde olacaksınız. Yolculuk planlarınızı ertelemek isteyebilirsiniz.

Hırslarınızı dengeli kullanmalısınız.



BAŞAK: İDEALLERİNİZ ve hırslarınız ön planda olacak. Acele kararlar verebilir ve mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz.

Mesleki alanlarınızda başarınızı hızlandırmalı ve beklemelisiniz.



TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. İddialı davranmakla birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz.

Düşüncelerinizden ödün vermemekle, haklı olduğunuzu ispat edeceksiniz.



AKREP: RUTİN ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi şaşırtıyor. Sosyal yönünüz ve aktiviteleriniz çoğalıyor.



YAY: BUGÜN, yaşanan huzursuzlukları fazla abartmamalısınız. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe, onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor. Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor.



OĞLAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz.

Konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. İlginç bir gün.



KOVA: AŞK yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir.

Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.

Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.



BALIK: BUGÜN, kendinizi enerjik fakat huzursuz hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ortak fikirler üretecek ve kendinizi motive edecek çalışmalar yapacaksınız.

Güçlü sezgileriniz size özgürlük veriyor.