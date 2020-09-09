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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.09.2020, 00:00

KOÇ: ÇEVRENİZDE her konuda destek verecek dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz.
Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var.

BOĞA: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminiz artıyor. İşinizle ilgili seyahatleriniz olacaktır. Başarıyı kolaylaştırmak için her türlü donanıma sahipsiniz.

İKİZLER: FİNANS konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı artırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız.

YENGEÇ: YAŞAMINIZLA ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen, iç güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var. Bugün oto kontrol sisteminiz sizi uyarıyor. Partnerinizden ilgi bekliyorsunuz.

ASLAN: SİZİ destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla birçok organizasyon çalışmasının içinde olacaksınız. Yolculuk planlarınızı ertelemek isteyebilirsiniz.
Hırslarınızı dengeli kullanmalısınız.

BAŞAK: İDEALLERİNİZ ve hırslarınız ön planda olacak. Acele kararlar verebilir ve mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz.
Mesleki alanlarınızda başarınızı hızlandırmalı ve beklemelisiniz.

TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. İddialı davranmakla birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz.
Düşüncelerinizden ödün vermemekle, haklı olduğunuzu ispat edeceksiniz.

AKREP: RUTİN ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi şaşırtıyor. Sosyal yönünüz ve aktiviteleriniz çoğalıyor.

YAY: BUGÜN, yaşanan huzursuzlukları fazla abartmamalısınız. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe, onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor. Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor.

OĞLAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz.
Konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. İlginç bir gün.

KOVA: AŞK yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir.
Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.
Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.

BALIK: BUGÜN, kendinizi enerjik fakat huzursuz hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ortak fikirler üretecek ve kendinizi motive edecek çalışmalar yapacaksınız.
Güçlü sezgileriniz size özgürlük veriyor.

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