KOÇ: ÇEVRENİZDE her konuda destek verecek dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz.
Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var.
BOĞA: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminiz artıyor. İşinizle ilgili seyahatleriniz olacaktır. Başarıyı kolaylaştırmak için her türlü donanıma sahipsiniz.
İKİZLER: FİNANS konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı artırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız.
YENGEÇ: YAŞAMINIZLA ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen, iç güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var. Bugün oto kontrol sisteminiz sizi uyarıyor. Partnerinizden ilgi bekliyorsunuz.
ASLAN: SİZİ destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla birçok organizasyon çalışmasının içinde olacaksınız. Yolculuk planlarınızı ertelemek isteyebilirsiniz.
Hırslarınızı dengeli kullanmalısınız.
BAŞAK: İDEALLERİNİZ ve hırslarınız ön planda olacak. Acele kararlar verebilir ve mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz.
Mesleki alanlarınızda başarınızı hızlandırmalı ve beklemelisiniz.
TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. İddialı davranmakla birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz.
Düşüncelerinizden ödün vermemekle, haklı olduğunuzu ispat edeceksiniz.
AKREP: RUTİN ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi şaşırtıyor. Sosyal yönünüz ve aktiviteleriniz çoğalıyor.
YAY: BUGÜN, yaşanan huzursuzlukları fazla abartmamalısınız. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe, onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor. Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor.
OĞLAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz.
Konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. İlginç bir gün.
KOVA: AŞK yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir.
Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.
Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.
BALIK: BUGÜN, kendinizi enerjik fakat huzursuz hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ortak fikirler üretecek ve kendinizi motive edecek çalışmalar yapacaksınız.
Güçlü sezgileriniz size özgürlük veriyor.