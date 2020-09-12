  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.09.2020, 00:00

KOÇ: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı seyahati gündemde. Görüşeceğiniz kişiler sizin gibi düşünüyor.

BOĞA: Takıldığınız konulara güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olun. Son günlerde her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz.

İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede 'Ben de varım' diyeceksiniz.
Büyük hedeflere odaklanırken karmaşa yaşayabilirsiniz. Dengeniz çok önemli ve kullanmak istiyorsunuz.

YENGEÇ: Olaylara duygusal yaklaşımınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak ve başarıyorsunuz. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.

ASLAN: Değerinizin karşılığı olmayabilir. Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz.
Aşkınızı gizli yaşamak isteyebilirsiniz.
Duygularınız derinlik kazanıyor.
İçinizde istikrarı sağlamanız zor.

BAŞAK: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışmaları sonucunda geçici aşklar olabilir. Bu konuda deneyimleriniz bol olacak. Maddi kaygıların gündemde olacağı bir dönemdesiniz.

TERAZİ: Masraflarınızdaki artışların nedeni biraz da kendi hatanız. Bugün alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi sivri bir dille söylemeniz, tatsız olaylara neden olabiliyor.

AKREP: Bilinçli karar için bekliyorsunuz. Öz değerli duygulardan yana olmanız yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum olacak. Kozmik tesadüfler ve eski duyguları tetikliyor.

YAY: Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız.
Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta sürekli hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz.

OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin desteğini de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşayacaksınız. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat edin.

KOVA: Aile bireylerinin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle çelişkili bir tavır içindesiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de getirebilir.
Özel durumlar söz konusu.

BALIK: Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanız. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve dostluk kuracaksınız. Bugün kişileri kolayca etkiliyorsunuz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA