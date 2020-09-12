KOÇ: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı seyahati gündemde. Görüşeceğiniz kişiler sizin gibi düşünüyor.



BOĞA: Takıldığınız konulara güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olun. Son günlerde her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz.



İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede 'Ben de varım' diyeceksiniz.

Büyük hedeflere odaklanırken karmaşa yaşayabilirsiniz. Dengeniz çok önemli ve kullanmak istiyorsunuz.



YENGEÇ: Olaylara duygusal yaklaşımınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak ve başarıyorsunuz. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.



ASLAN: Değerinizin karşılığı olmayabilir. Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz.

Aşkınızı gizli yaşamak isteyebilirsiniz.

Duygularınız derinlik kazanıyor.

İçinizde istikrarı sağlamanız zor.



BAŞAK: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışmaları sonucunda geçici aşklar olabilir. Bu konuda deneyimleriniz bol olacak. Maddi kaygıların gündemde olacağı bir dönemdesiniz.



TERAZİ: Masraflarınızdaki artışların nedeni biraz da kendi hatanız. Bugün alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi sivri bir dille söylemeniz, tatsız olaylara neden olabiliyor.



AKREP: Bilinçli karar için bekliyorsunuz. Öz değerli duygulardan yana olmanız yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum olacak. Kozmik tesadüfler ve eski duyguları tetikliyor.



YAY: Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız.

Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta sürekli hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz.



OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin desteğini de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşayacaksınız. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat edin.



KOVA: Aile bireylerinin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle çelişkili bir tavır içindesiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de getirebilir.

Özel durumlar söz konusu.



BALIK: Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanız. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve dostluk kuracaksınız. Bugün kişileri kolayca etkiliyorsunuz.