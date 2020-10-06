KOÇ: YÖNETİCİ gezegeniniz Mars'ın geri hareketine rağmen, sosyal ilişkilerinizde ikna edicisiniz. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanımlanmak sizi öfkelendirebilir.



BOĞA: MADDİ konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor.



İKİZLER: TECRÜBELERİNİZİ örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.

Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz.



YENGEÇ: MADDİ konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacınız var. Fakat, sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemelisiniz.



ASLAN: İÇİNİZDE biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız. Bu dönem aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz.

İsteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.



BAŞAK: VENÜS, size olumlu motivasyon sağlıyor. İstediğiniz konuma gelmek için sabırlı olmalısınız. Kendinize güveniyor ve yaratıcılığınız ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz.



TERAZİ: DUYGUSAL ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçin. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Ailenizin eski olayları yeniden gündeme gelebilir.



AKREP: YAPTIĞINIZ hataların altında sizin yanlış yargılarınız var. Toplantılarda duygularınızı sezgilerinizle birleştirerek sonuca varmalısınız. İçselliğinizi sorgulamanın tam zamanı.



YAY: SATIN alma duygunuz ortaya çıkıyor.

Maddi konularda yüksek hedefleriniz var ve olaylara bakış açınızda hiçbir esneklik yok. İdeallerinizin peşinde koşarken hatalara açıksınız.



OĞLAK: İŞ yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.

İş yerinizde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Jüpiter size yardım ediyor.



KOVA: ORTAK çalışmalarda huzursuzlanıyorsunuz.

Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yönetici gezegeniniz Uranüs yeniden fırsat sunuyor.



BALIK: KENDİ gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız var. Eski takıntılarınızdan kurtulmalısınız.