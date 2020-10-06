KOÇ: YÖNETİCİ gezegeniniz Mars'ın geri hareketine rağmen, sosyal ilişkilerinizde ikna edicisiniz. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanımlanmak sizi öfkelendirebilir.
BOĞA: MADDİ konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor.
İKİZLER: TECRÜBELERİNİZİ örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.
Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz.
YENGEÇ: MADDİ konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacınız var. Fakat, sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemelisiniz.
ASLAN: İÇİNİZDE biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız. Bu dönem aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz.
İsteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.
BAŞAK: VENÜS, size olumlu motivasyon sağlıyor. İstediğiniz konuma gelmek için sabırlı olmalısınız. Kendinize güveniyor ve yaratıcılığınız ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz.
TERAZİ: DUYGUSAL ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçin. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Ailenizin eski olayları yeniden gündeme gelebilir.
AKREP: YAPTIĞINIZ hataların altında sizin yanlış yargılarınız var. Toplantılarda duygularınızı sezgilerinizle birleştirerek sonuca varmalısınız. İçselliğinizi sorgulamanın tam zamanı.
YAY: SATIN alma duygunuz ortaya çıkıyor.
Maddi konularda yüksek hedefleriniz var ve olaylara bakış açınızda hiçbir esneklik yok. İdeallerinizin peşinde koşarken hatalara açıksınız.
OĞLAK: İŞ yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.
İş yerinizde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Jüpiter size yardım ediyor.
KOVA: ORTAK çalışmalarda huzursuzlanıyorsunuz.
Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yönetici gezegeniniz Uranüs yeniden fırsat sunuyor.
BALIK: KENDİ gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız var. Eski takıntılarınızdan kurtulmalısınız.