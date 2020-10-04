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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.10.2020, 00:00

KOÇ: DUYGUSAL konularda kendinizi gizlemeyin.
Daha saydam olmanızın zamanı geldi. İsteklerinizi gerçekleştirme çabası içinde olacak ve birçok kombinasyon çalışma içinde olacaksınız. Herkes size hayran.

BOĞA: İNANDIĞINIZ her şeyi sonuna kadar götürüyorsunuz. Her zamankinden fazla çalışmak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli davranışlarınız çevreniz tarafından ilgiyle izleniyor. Eğlenceli olaylar gündemde.

İKİZLER: ARAŞTIRMAYI seviyor ve yeni şeyler keşfetmeye bayılıyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek seyrediyor. Kendinizi ve etrafınızı yargılamaktan vazgeçin ve her şeyi olduğu gibi kabul etmesini öğrenin.

YENGEÇ: MADDI konularda yaratıcılığınız kullanarak şartları akıllıca değerlendireceksiniz.
Yaklaşımlarınız mantıksal olmalıdır. Arkadaşlarınızdan alacağınız teklifleri düşünmeli ve hızlı karar vermemelisiniz.

ASLAN: BUGÜN özellikle her şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için, hata yapma olasılığınız zayıf. Sezgilerinizin yoğun olmasına karşın, acele verilmiş kararların sizi yanıltabileceğini çok iyi biliyorsunuz.

BAŞAK: DERIN ve araştırmacı yapınızı daha da, derinleştirme ihtiyacı içindesiniz. Ele aldığınız her konuyu irdelemekten yorulabilirsiniz.
Arkadaşlarınız bazı önemli sorunlarını sizinle paylaşmak isteyecek.

TERAZİ: BUGÜN sağlıklı yaşam konusu gündeme gelebilir ve birçok diyet çeşitlerini gözden geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paslaşmanız gereken konular söz konusu.
Aktif çalışmalarınızla dikkat çekeceksiniz.

AKREP: YÖNETILMEKTEN nefret ettiğiniz için, işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyor ve başarılı oluyorsunuz. Her yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. tanışacağınız kişilerin kişisel özellikleri sizin için önemli.

YAY: SIZ her zaman doğal olmaktan yanasınız.
Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki başarınızı çevresel destekleri olumlu kullanmakla sağlıyorsunuz. Acele etmeyin.

OĞLAK: YENI başlangıçlar ilginizi çekiyor fakat bir türlü cesur olamıyorsunuz. Ufkunuzu genişletmelisiniz. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız bugün. Duygu ve yeteneklerinizi birleştirmek istiyorsunuz.

KOVA: YETENEĞINIZI severek denemek isteyebilirsiniz.
Yaptığınız çalışmaları kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bugün hobilerinizle ilgili geniş bir araştırma platformu oluşabilir. Sitemlere hedef olabilirsiniz.

BALIK: BUGÜN sözleriniz anlamlı ve güzel. Yaşadığınız olayları belli bir dengede tutmaya çalışmak sizi yorabilir fakat elde edeceğiniz başarı buna değecek. Size sunulacak konulara kayıtsız kalmayacaksınız.

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