KOÇ: AY burcunuzda ilerlerken, kişisel özgürlüğünüzde hiç kimseye ödün vermiyorsunuz.
Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi, yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz.
BOĞA: MADDİ konulara farklı yaklaşıyorsunuz.
Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Bugün, sezgileriniz güçlü.
İKİZLER: AİLENİZE karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Sizi yargılamalarına izin vermemelisiniz. Sorunların üst üste gelmesi canınızı sıkacak.
Kendinizi kimseyle kıyaslamayın.
YENGEÇ: BİLİNÇALTINIZI çok yoğunlaştırdınız.
Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz.
İçinizdeki fırtınaları paylaşmak istemiyorsunuz.
İsteklerinizi, kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.
ASLAN: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız var. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla organizasyonlar yapacağınız bu günde, girişimciliğiniz ön planda.
BAŞAK: AMACINIZ yaşam kalitenizi yüksek tutmak.
Bugün, ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Denetimli davranışlarınız, çevrenizde hayranlık uyandıracak.
Sezgilerinizde yanılmayacaksınız.
TERAZİ: KARŞIT burcunuzda ilerleyen Ay, sizi ikili ilişkilerinizde zorlayabilir. Geçmişteki olayların gündeme gelmesinden hoşlanmıyorsunuz.
Kinci değilsiniz ama kendinize yapılan haksızlıklara tepkilisiniz.
AKREP: BUGÜN değişik fikirler içinde bocalayabilirsiniz.
Uzun vadeli beklentilere tahammülünüz yok. Her şeyin çok çabuk sonuçlanmasını isterken, hata yapabilirsiniz.
Ailenizin etkinliklerine uyumlu olun.
YAY: AY'IN konumu aşk yaşantınızla ilgili olayları gündeme getirecek. Birçok fikir arasında bocalamanız mümkün. Olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Tanışacağınız kişilerin etkisi altında kalabilirsiniz.
OĞLAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin fikirlerinden istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz.
Aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Yaşama mantık çerçevesinde bakarak çözüme ulaşıyorsunuz.
KOVA: ENERJİNİZİ istediğiniz gibi kullanacaksınız.
Ailenizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Maddi konulara yaklaşımınız, bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündeme gelecek...
BALIK: BUGÜN çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. İlişkilerinize güçlü bağlarla bağlanmanızı sağlarken, yaşamınızla ilgili ödün vermek istemiyorsunuz.