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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.10.2020, 00:00

KOÇ: AY burcunuzda ilerlerken, kişisel özgürlüğünüzde hiç kimseye ödün vermiyorsunuz.
Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi, yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz.

BOĞA: MADDİ konulara farklı yaklaşıyorsunuz.
Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Bugün, sezgileriniz güçlü.

İKİZLER: AİLENİZE karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Sizi yargılamalarına izin vermemelisiniz. Sorunların üst üste gelmesi canınızı sıkacak.
Kendinizi kimseyle kıyaslamayın.

YENGEÇ: BİLİNÇALTINIZI çok yoğunlaştırdınız.
Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz.
İçinizdeki fırtınaları paylaşmak istemiyorsunuz.
İsteklerinizi, kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.

ASLAN: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız var. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla organizasyonlar yapacağınız bu günde, girişimciliğiniz ön planda.

BAŞAK: AMACINIZ yaşam kalitenizi yüksek tutmak.
Bugün, ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Denetimli davranışlarınız, çevrenizde hayranlık uyandıracak.
Sezgilerinizde yanılmayacaksınız.

TERAZİ: KARŞIT burcunuzda ilerleyen Ay, sizi ikili ilişkilerinizde zorlayabilir. Geçmişteki olayların gündeme gelmesinden hoşlanmıyorsunuz.
Kinci değilsiniz ama kendinize yapılan haksızlıklara tepkilisiniz.

AKREP: BUGÜN değişik fikirler içinde bocalayabilirsiniz.
Uzun vadeli beklentilere tahammülünüz yok. Her şeyin çok çabuk sonuçlanmasını isterken, hata yapabilirsiniz.
Ailenizin etkinliklerine uyumlu olun.

YAY: AY'IN konumu aşk yaşantınızla ilgili olayları gündeme getirecek. Birçok fikir arasında bocalamanız mümkün. Olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Tanışacağınız kişilerin etkisi altında kalabilirsiniz.

OĞLAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin fikirlerinden istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz.
Aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Yaşama mantık çerçevesinde bakarak çözüme ulaşıyorsunuz.

KOVA: ENERJİNİZİ istediğiniz gibi kullanacaksınız.
Ailenizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Maddi konulara yaklaşımınız, bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündeme gelecek...

BALIK: BUGÜN çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. İlişkilerinize güçlü bağlarla bağlanmanızı sağlarken, yaşamınızla ilgili ödün vermek istemiyorsunuz.

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