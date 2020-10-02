KOÇ: AY burcunuzda ilerlerken, kişisel özgürlüğünüzde hiç kimseye ödün vermiyorsunuz.

Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi, yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz.



BOĞA: MADDİ konulara farklı yaklaşıyorsunuz.

Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Bugün, sezgileriniz güçlü.



İKİZLER: AİLENİZE karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Sizi yargılamalarına izin vermemelisiniz. Sorunların üst üste gelmesi canınızı sıkacak.

Kendinizi kimseyle kıyaslamayın.



YENGEÇ: BİLİNÇALTINIZI çok yoğunlaştırdınız.

Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz.

İçinizdeki fırtınaları paylaşmak istemiyorsunuz.

İsteklerinizi, kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.



ASLAN: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız var. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla organizasyonlar yapacağınız bu günde, girişimciliğiniz ön planda.



BAŞAK: AMACINIZ yaşam kalitenizi yüksek tutmak.

Bugün, ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Denetimli davranışlarınız, çevrenizde hayranlık uyandıracak.

Sezgilerinizde yanılmayacaksınız.



TERAZİ: KARŞIT burcunuzda ilerleyen Ay, sizi ikili ilişkilerinizde zorlayabilir. Geçmişteki olayların gündeme gelmesinden hoşlanmıyorsunuz.

Kinci değilsiniz ama kendinize yapılan haksızlıklara tepkilisiniz.



AKREP: BUGÜN değişik fikirler içinde bocalayabilirsiniz.

Uzun vadeli beklentilere tahammülünüz yok. Her şeyin çok çabuk sonuçlanmasını isterken, hata yapabilirsiniz.

Ailenizin etkinliklerine uyumlu olun.



YAY: AY'IN konumu aşk yaşantınızla ilgili olayları gündeme getirecek. Birçok fikir arasında bocalamanız mümkün. Olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Tanışacağınız kişilerin etkisi altında kalabilirsiniz.



OĞLAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin fikirlerinden istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz.

Aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Yaşama mantık çerçevesinde bakarak çözüme ulaşıyorsunuz.



KOVA: ENERJİNİZİ istediğiniz gibi kullanacaksınız.

Ailenizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Maddi konulara yaklaşımınız, bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündeme gelecek...



BALIK: BUGÜN çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. İlişkilerinize güçlü bağlarla bağlanmanızı sağlarken, yaşamınızla ilgili ödün vermek istemiyorsunuz.