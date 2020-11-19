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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.11.2020, 00:00

KOÇ: İNSANLAR size karşı çıkamıyorlar.
Siz tutku ve aşk insanısınız. Üstelik ihtiraslı aşklarınız dillere destandır. Bu günlerde mantıklı ve sabit aşka dönüşebilecek önemli duygular peşindesiniz.

BOĞA: KARŞILAŞACAĞINIZ kişilerde, farklı özellikler arıyorsunuz. Planlarınızı gizli tutmak istiyorsunuz fakat çevrenize duvar örmeniz zor olabilir. Önceden paye verdiğiniz kişi artık sizin için önem değil.

İKİZLER: AŞK yaşamınızda karışıklıklar meydana gelebilir. Partnerinizin sizden düşüncelerini sakladığını düşünmeye başlayacaksınız.
Kendinize dönük davranırsanız, duygusal hatalar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ: HIZLI başlayan ve biten duygulara karşı dikkatli olmalısınız. Bu dönem flört etmeye daha çok vakit harcamanız ve aşka daha çok şans vermeniz sizi üzebilir. Gerekli dersleri çıkarıp önleminizi alacaksınız.

ASLAN: MUAZZAM bir sevgi birikimine sahipsiniz.
Düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğreneceksiniz.
Aile içi tartışmaların dozunu artırmamak sizin elinizde. Haklı olduğunuzu kanıtlamak için çaba harcıyorsunuz.

BAŞAK: BİLGİ sahibi olmadığınız konularda fikir yürütme huyunuzu kontrol altına almanız sizin yararınıza olacak. Çünkü, zor durumda kalarak karşınızdaki kişinin güvenini kaybediyorsunuz.

TERAZİ: DUYGULARINIZDA farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konulara başkalarının yorum getirmesine karşısınız. Partnerinizle vereceğiniz kararlarda önemsiz konularda ısrarcı olmazsanız sorun kalmayacak.

AKREP: ORİJİNAL dostluklar ve arkadaşlıklar gündeme gelecek. Yeni tanıştığınız kişilerle uygun sohbet ortamları yakalayacaksınız.
Bu dönemde ani başlayan aşk ilişkilerine karşı tedbirli olmalısınız.

YAY: KARİYERİNİZLE ilgili başarı, size parayı da getirecek. Yaptığınız işi severek yapıyor, enerjinizi istediğiniz yönde kullanıyorsunuz. Kendinize güvenmeniz sayesinde çok işler başaracaksınız.

OĞLAK: SOSYAL yaşamınızın ilginç olaylara sahne olduğunu görecek ve önemli kişilerle bir arada olacaksınız. Bu durumda bazı kişilerle, aynı düşünce noktasında buluşacak ve kenetleneceksiniz.

KOVA: KISA mesafeli yolculukların ve ilişkilerin size sağlayacağı kazançları hesaplamanın tam zamanı. Bu dönemde politik olun. Bazen de bu tür çekişmelerde takıntılı davranışlar içine giriyorsunuz.

BALIK: KALABALIKLARIN dostluk gösterilerine kanmayın. Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz. Yaşam kalitenizi artırma konusunda gösterdiğiniz olumlu çaba verimli sonuç veriyor.

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