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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.11.2020, 00:00

KOÇ: ÇIKACAĞINIZ yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal iletişim kuracaksınız.
Yurt dışı seyahatleriniz gündemde.
Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir.

BOĞA: TAKILDIĞINIZ konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Çabuk kırılıyorsunuz.

İKİZLER: UZUN süredir cesaret edemediğiniz aktivitelerde ben de varım diyeceksiniz.
Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken karmaşa yaşayabilirsiniz.
Dengeleriniz çok önemli.

YENGEÇ: OLAYLAR karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor.
Gizli duygularla başınız dertte.
Kafanıza taktığınız kişiyi büyütmeyin.

ASLAN: PARTNER adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor.
İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.

BAŞAK: KARŞI cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışması sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz oldukça bol olacak.
Maddi kaygılarınız gündemde.

TERAZİ: MASRAFLARINIZDAKİ artışların nedeni biraz da kendi hatanız.
Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz, istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.

AKREP: BİLİNÇLİ karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Kozmik tesadüfler eski duyguları tetikliyor.

YAY: GÖNÜL freninizi sağlam tutmak zorundasınız. Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz.

OĞLAK: SİZİ ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz.
Aşk tuzaklarına dikkat.

KOVA: AİLE bireylerinin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir.

BALIK: ÖNEMLİ olan isteklerinizi doğru ayarlamanız.
Kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostuk kuracaksınız. Bugün konuştuğunuz kişileri kolayca etkileyebiliyorsunuz.

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