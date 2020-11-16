KOÇ: ÇIKACAĞINIZ yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal iletişim kuracaksınız.

Yurt dışı seyahatleriniz gündemde.

Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir.



BOĞA: TAKILDIĞINIZ konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Çabuk kırılıyorsunuz.



İKİZLER: UZUN süredir cesaret edemediğiniz aktivitelerde ben de varım diyeceksiniz.

Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken karmaşa yaşayabilirsiniz.

Dengeleriniz çok önemli.



YENGEÇ: OLAYLAR karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor.

Gizli duygularla başınız dertte.

Kafanıza taktığınız kişiyi büyütmeyin.



ASLAN: PARTNER adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor.

İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.



BAŞAK: KARŞI cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışması sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz oldukça bol olacak.

Maddi kaygılarınız gündemde.



TERAZİ: MASRAFLARINIZDAKİ artışların nedeni biraz da kendi hatanız.

Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz, istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.



AKREP: BİLİNÇLİ karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Kozmik tesadüfler eski duyguları tetikliyor.



YAY: GÖNÜL freninizi sağlam tutmak zorundasınız. Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz.



OĞLAK: SİZİ ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz.

Aşk tuzaklarına dikkat.



KOVA: AİLE bireylerinin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir.



BALIK: ÖNEMLİ olan isteklerinizi doğru ayarlamanız.

Kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostuk kuracaksınız. Bugün konuştuğunuz kişileri kolayca etkileyebiliyorsunuz.